Mikhaïl Gorbatchev était un homme imparfait – et une inspiration morale

Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’Union soviétique, est décédé mardi à l’âge de 91 ans, et j’avoue avoir été quelque peu choqué de voir à quel point la réaction de la presse américaine a été mitigée.

Ses nécrologies mentionnent bien sûr ses réalisations : apporter la liberté d’expression et des élections à l’Union soviétique, permettre à ses États vassaux d’Europe de l’Est de se séparer et de devenir des démocraties libérales, mettre fin à la guerre froide avec les États-Unis. Mais ils ne manqueront pas de les tempérer en s’attardant sur sa réputation plus mitigée chez lui et sur son échec par rapport à un objectif plus nationaliste : préserver et renforcer l’Union soviétique.

“Pauvre Gorby” un souvenir particulièrement solide mettez-le, “Tous les nécrologies sont comme, ‘Nous sommes éternellement reconnaissants que cet homme ait complètement échoué dans ce qu’il considérait comme son seul travail : la préservation de l’existence continue de son pays. RIP, magnifique perdant et merci de ne pas faire exploser la planète.

A quoi je réponds : Oui, ça, mais sans ironie. Gorbatchev a trahi le projet de l’Union soviétique dans un sens profond, et les gens qui travaillent pour saper les mauvais systèmes sont parmi les plus grands héros de l’histoire.

Les arguments en faveur de la sape des régimes de l’intérieur

Supposons que vous vous asseyiez et que vous vouliez faire une liste des meilleures personnes du 20e siècle : celles qui ont sauvé le plus de vies ou rendu le plus de vies profondément meilleures. C’est évidemment un exercice hautement subjectif, peut-être impossible (combien d’Allemands de l’Est libérés de la surveillance de la Stasi équivaut à une vie sauvée ?) mais donnez-moi une corde ici. Pensez à qui serait sur une telle liste.

Une catégorie de réponse est « les scientifiques ». Le processus de Fritz Haber et Carl Bosch pour transformer l’azote atmosphérique en engrais a considérablement augmenté la production alimentaire au point qu’environ 3 milliards de personnes vivant actuellement n’auraient probablement pas assez de nourriture pour survivre sans ces deux chimistes.

Maurice Hilleman a dirigé la création de plus de 40 vaccins pour tout, de la rougeole à l’hépatite et a sauvé des millions de vies dans le processus. Une autre catégorie est celle des responsables de la santé publique à la frontière entre la science et la politique. Pensez au virologue soviétique Viktor Zhdanov et au chef américain du CDC William Foege, qui ont dirigé avec succès l’effort d’éradication de la variole, une maladie qui tuait auparavant des millions de personnes chaque année.

Un tiers serait des personnes qui ont résisté avec succès à l’injustice, soit en promulguant des idées (par exemple, Simone de Beauvoir sur l’inégalité des sexes ou WEB Du Bois sur la suprématie blanche) ou par une action directe, en particulier dans la lutte anti-impériale mondiale. En Inde, vous pourriez choisir des personnages comme Gandhi et Abdul Ghaffar Khan ; en Afrique des personnalités comme Seretse Khama, qui a conduit le Botswana non seulement à l’indépendance mais à une prospérité improbable.

Mais une quatrième catégorie, tout aussi convaincante, serait constituée de personnalités qui ont travaillé dans des régimes injustes et les ont sapés de manière dramatique.

Gorbatchev en est un excellent exemple. Oui, il a détruit sa propre nation. Il a également libéré l’Europe de l’Est du joug soviétique et réduit considérablement les risques de guerre nucléaire. Du point de vue russe, sa carrière est une tragédie ; d’un mondial, c’est une bénédiction.

Deng Xiaoping, le fonctionnaire communiste souvent purgé qui a réussi à prendre le contrôle de l’État chinois à la fin des années 1970, fournit un autre exemple. Les instincts de libéralisation de Deng en matière d’élections équitables et de liberté d’expression étaient bien plus faibles que ceux de Gorbatchev ; c’est lui qui a massacré les manifestants de la place Tiananmen.

Mais ses instincts de libéralisation économique étaient plus forts et ont porté leurs fruits. Lors de son accession en 1978, 97,5 % de la Chine vivaient en dessous du seuil d’extrême pauvreté fixé par la Banque mondiale (1,90 $ par jour et par personne). En 2000, trois ans après sa mort, 49,8 % l’ont fait ; 308 millions de personnes de moins se trouvaient dans l’extrême pauvreté. Alors que les successeurs de Deng poursuivaient ses politiques, le taux est tombé à 0,6 % en 2019.

Deng a essayé de dépeindre son « socialisme aux caractéristiques chinoises » comme une variation sur le même système de base, mais comme pour les réformes de Gorbatchev, elles équivalaient davantage à une révision en profondeur de la nature de son régime. Comme Gorbatchev, il a travaillé dans la bureaucratie pendant des décennies, puis a saisi l’occasion de la renverser.

La désobéissance quotidienne des dirigeants non mondiaux peut aussi avoir de l’importance

Deng et Gorbatchev ne sont pas vraiment “méconnus”. Ce sont des personnalités politiques extrêmement célèbres et largement populaires en Occident et, dans le cas de Deng, dans leur pays d’origine. Mais des actes de résistance plus anonymes et la désobéissance aux ordres de sa nation ont également eu un effet profondément positif sur le monde. Peu de temps avant l’arrivée au pouvoir de Gorbatchev, les États-Unis et l’Union soviétique étaient très proches d’un échange nucléaire.

Le 26 septembre 1983, le système soviétique d’alerte précoce d’attaque de missiles affichait, en grosses lettres rouges, le mot “LANCEMENT” ; un écran d’ordinateur a déclaré à l’officier de service, le lieutenant-colonel soviétique Stanislav Petrov, qu’il pouvait dire avec une “haute fiabilité” qu’un missile balistique intercontinental américain (ICBM) avait été lancé et se dirigeait vers l’Union soviétique. Bientôt un autre a été détecté, puis un autre, jusqu’à ce qu’il montre cinq ICBM se dirigeant vers l’URSS. Petrov a été obligé, en tant qu’officier, de signaler la frappe et de permettre une contre-attaque soviétique, ce qui aurait probablement entraîné une guerre nucléaire complète tuant des centaines de millions ou des milliards de personnes.

Petrov a refusé; il pensait que l’avertissement était probablement une erreur. Il avait raison, et il a sauvé sa nation et la mienne.

En tant qu’acte de sabotage systémique, celui de Petrov était moins dramatique que celui de Deng ou de Gorbatchev, notamment parce qu’il n’avait pas le pouvoir de faire ce qu’ils ont fait. Mais cela a profondément sapé le système nucléaire soviétique et sa posture à la gâchette. Et c’était un système qui valait la peine d’être sapé.

Ces trois figures ont toutes miné les régimes communistes mais on peut identifier des violations similaires des règles institutionnelles dans les régimes occidentaux avec des effets salutaires.

En 1999, les troupes de l’OTAN et de la Russie ont failli en venir aux mains au Kosovo. Vers la fin de l’intervention de l’OTAN dans la région, le gouvernement russe s’attendait à ce qu’un secteur soit sous son contrôle, semblable aux secteurs de l’Allemagne et de l’Autriche après la Seconde Guerre mondiale, et a envoyé des troupes pour capturer l’aéroport de la capitale de Pristina. Wesley Clark, le général américain et futur candidat à la présidence qui dirigeait alors l’opération pour l’OTAN, a ordonné aux troupes de prendre l’aéroport, mettant en place une bataille potentielle avec les troupes russes.

Mike Jackson, un général britannique, a refusé l’ordre, disant à Clark : « Je ne vais pas déclencher la Troisième Guerre mondiale pour vous. Il pesait démissionner si Clark, son supérieur dans l’alliance de l’OTAN, pressait l’ordre. “Pour la première fois en près de quarante ans dans l’armée, on m’avait donné un ordre que je sentais que je ne pouvais pas accepter en principe”, a écrit Jackson dans ses mémoires.

Même si Jackson n’avait pas défié l’ordre, les troupes de rang inférieur étaient apparemment prêtes à le faire. Le capitaine de l’armée britannique qui aurait été chargé de prendre l’aéroport était un jeune homme du nom de James Blunt, qui deviendra plus tard célèbre pour ses singles larmoyants comme “You’re Beautiful” et “Goodbye My Lover”. Blunt a déclaré dans des interviews qu’il était prêt à faire face à la cour martiale plutôt que d’obéir à l’ordre de Clark.

Maintenant, peut-être que c’est juste une pop star qui essaie de se faire noble. Mais j’apprécie que Blunt le dise tout de même, ne serait-ce que pour signaler aux autres occupant des postes similaires qu’il est acceptable et louable d’adopter une position tout aussi provocante.

Les « saints » moraux de tous les jours

Je n’ai pas de point plus large sur la nature de l’effondrement de l’Union soviétique ou sur l’héritage de Gorbatchev ici ; vous devriez consulter de vrais experts, comme le correspondant du Washington Post David Hoffman et le biographe de Gorbatchev William Taubman, sur ces questions.

Mais je veux soutenir que l’exemple de Gorbatchev (et celui de Deng, Petrov, Jackson et Blunt) devrait donner aux gens ordinaires, en particulier aux personnes travaillant dans de grands systèmes comme les militaires ou les bureaucraties gouvernementales, une sorte d’espoir que leur travail peut rapporter de profonds dividendes moraux.

Gorbatchev et Deng, bien sûr, ont eu de la chance. La plupart des fonctionnaires de leurs partis communistes nationaux n’ont pas atteint leur rang et n’ont pas pu faire le genre de différence qu’ils ont fait. Mais tout fonctionnaire débutant avait au moins le potentiel, avec habileté et un grand degré de sérendipité, de s’élever à une position de ce genre de pouvoir. Une lecture cynique serait que cela nécessite de tels sacrifices moraux que quiconque réussira à traverser ce gant pourra changer peu. Gorbatchev et Deng sont des illustrations que la lecture cynique est fausse. C’est possible extrêmement difficilemais il est néanmoins possible de passer sa vie dans une institution, de se lever pour la diriger, puis de la renverser, en faisant beaucoup de bien dans le processus.

Les exemples de Petrov et Blunt sont encore plus inspirants, car il y aura de nombreux personnes dans leurs positions d’autorité à travers le temps. Le monde compte de nombreux capitaines d’armée, bien que peu d’entre eux se soient tenus à un carrefour historique important comme l’a fait Blunt. Un cynique dirait qu’il y a peu de capacité de choix dans un système qui s’enrégimente. Petrov, Blunt et Jackson ont montré qu’il y avait au moins une certaine flexibilité, une certaine marge de manœuvre pour faire ce qu’il fallait.

La philosophe Susan Wolf a un jour soutenu que le concept de saints moraux – «dont chaque action est aussi moralement bonne que possible» – est extrêmement peu attrayant; être réellement aussi bon que possible, c’est vivre une vie pauvre d’abnégation et souvent être un mauvais ami et un membre de la famille. Je pense qu’il y a quelque chose à cela; l’abnégation altruiste extrême frappe assez beaucoup comme une norme impossible à respecter, même s’il s’agissait d’un type de vie plus attrayant que Wolf le décrit.

Gorbatchev n’était en aucun cas un saint moral. Il a commis d’innombrables erreurs. Mais il a fait plus de bien, sur le net, qu’il n’aurait fait s’il avait essayé de vivre comme un certain type de saint moral, en évitant la souillure de la politique et en aidant tranquillement les autres. Son imperfection même l’a mis dans une position où il pourrait finalement avoir un impact profondément positif.

C’est un exemple plein d’espoir. Je ne suis pas un saint moral et je n’en connais aucun. Mais je connais peut-être quelques Gorbatchev, et il se peut que la survie et la prospérité du monde dépendent davantage d’eux.