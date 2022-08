Mikhaïl Gorbatchev était un héros de notre temps. Il n’y a pas d’exagération dans cette appréciation. Grâce à sa direction, la guerre froide a pris fin, le mur de Berlin a été démoli, le Pacte de Varsovie a été dissous, la Pologne, la Tchécoslovaquie et les autres nations captives d’Europe de l’Est sont devenues libres et capables de contrôler leur propre destin.

Au cours de ces événements extraordinaires, pas un coup de feu n’a été tiré, pas un soldat soviétique n’est intervenu pour les empêcher de se produire. Comparez cela avec l’invasion de la Hongrie en 1956 et la répression soviétique du Printemps de Prague en 1968, sans parler des goulags, des purges et de la brutalité de Staline et de ses hommes de main.

J’ai rencontré Gorbatchev à Chequers lorsqu’il a rendu visite à Margaret Thatcher pour la première fois en 1984. À cette époque, ni lui ni personne d’autre ne croyait que l’Union soviétique cesserait d’exister sept ans plus tard. Il était soucieux de réformer le système – pas de le détruire.

Mais il savait que cela nécessiterait une véritable réforme – et le résultat a été la glasnost et la perestroïka, l’ouverture et la reconstruction.

Lors de cette réunion à Checkers, nous avons pu voir que Gorbatchev était très différent de Brejnev, d’Andropov et d’autres dirigeants soviétiques. Lui et sa femme Raisa représentaient une toute nouvelle génération de jeunes communistes qui savaient que le système soviétique approchait du point de rupture.

Pendant que Gorbatchev avait son tête-à-tête avec Margaret Thatcher, j’emmenais Raisa Gorbatchev à la bibliothèque de Chequers. En examinant les volumes, elle remarqua qu’elle était ravie d’être en Angleterre ; qu’elle avait toujours voulu être au pays de Hobbes et Locke. Elle a parlé de la littérature anglaise du XXe siècle qu’elle et son mari connaissaient. Ce couple était très différent des patrons du Parti communiste avec lesquels nous avions eu affaire pendant des années.

Ces pourparlers que Gorbatchev a eus avec la Dame de fer n’ont pas abouti à un accord. Gorbatchev, à cette époque, restait un communiste convaincu. Ce que Thatcher a annoncé au monde, c’est que Gorbatchev était un homme avec qui nous pouvions faire des affaires. Non seulement ils s’aimaient et étaient stimulés l’un par l’autre. Ils avaient conclu qu’ils pouvaient se faire confiance.

Ronald Reagan n’aurait été impressionné par aucun autre dirigeant occidental faisant l’éloge du plus jeune membre du Politburo. Mais il a accepté le jugement de Thatcher et le reste appartient littéralement à l’histoire.

(Getty Images)

Mais il y a un paradoxe. Alors que Gorbatchev a été loué et a été une figure emblématique en Occident, il a été profondément impopulaire et a été, politiquement, marginalisé dans son propre pays natal tout au long de sa vie.

Les Russes étaient aussi heureux que quiconque de voir la fin de la guerre froide ; l’effondrement du communisme a suscité peu de regrets et peu d’objections à ce que les Polonais, les Hongrois, les Tchèques et les Slovaques aient été libérés du contrôle de Moscou.

La fin de l’Union soviétique était une autre affaire – non pas parce qu’elle était soviétique, mais parce que c’était l’Empire russe qui existait depuis l’époque de Pierre le Grand. Un haut responsable russe a fait remarquer que la Russie n’est pas la Belgique. Il faut que ce soit un empire pour exister. Un autre a commenté que la Grande-Bretagne avait un empire. La Russie était un empire.

Depuis 1991, la Russie s’est rétrécie à des frontières qu’elle n’avait pas eues depuis 400 ans. Ce n’était pas la faute de l’Occident, ni l’intention de Gorbatchev. Les peuples d’Ukraine, des pays baltes, du Caucase et d’Asie centrale ont vu une fenêtre d’opportunité pour parvenir à l’indépendance nationale et l’ont saisie avant qu’elle ne disparaisse à nouveau.

Mais bien que cela n’ait jamais été la stratégie de Gorbatchev, c’était, au moins rétrospectivement, inévitable une fois qu’il a cherché à réaliser le communisme à visage humain. Le totalitarisme communiste soviétique était le produit de l’œuvre de la vie de Lénine et de Staline. Ce n’était pas une aberration stalinienne – comme Gorbatchev voulait désespérément le croire.

Le peuple russe n’a pas seulement blâmé Gorbatchev pour ce qu’il considérait comme l’humiliation de la Russie au cours des années depuis 1991 par un mélange d’orgueil occidental et d’opportunisme. Ils ne lui ont pas non plus pardonné le chaos, le chômage, l’inflation et l’effondrement économique des années de transition alors que la Russie passait d’une économie dirigée à une version du capitalisme de marché.

(AFP via Getty)

Le communisme n’avait pas fourni les niveaux de prospérité occidentaux, mais il avait donné une sécurité de base à des millions de familles à faible revenu et de retraités âgés qui ont vu leur niveau de vie plonger lorsque les réformes de Gorbatchev ont entraîné des conséquences qu’il n’avait jamais prévues.

On dit que les prophètes ne sont jamais honorés dans leur propre pays. Les profits des oligarques n’étaient pas non plus acceptables pour les millions de Russes qui ne les partageaient pas.

Maintenant, bien sûr, nous voyons, encore une fois, une autre facette de la Russie. Six mois de guerre en Ukraine ont fourni une étape peu recommandable pour réfléchir à la domination – et à l’agression – de Vladimir Poutine.

La popularité de Poutine auprès du peuple russe n’était pas, à l’origine, basée sur sa politique étrangère ni sur sa volonté de restaurer la force et le contrôle de la Russie sur son « étranger proche ». C’est plutôt parce qu’une combinaison de stabilisation économique, de prix élevés du pétrole et du gaz et d’une communauté d’affaires émergente et compétente après 2000 a mis fin à la pourriture et a conduit à de réelles améliorations du niveau de vie des Russes moyens.

Personne, cependant, ne peut enlever à Gorbatchev que lui, plus que Reagan ou tout autre dirigeant occidental, a écarté le danger toujours présent d’une guerre nucléaire mondiale qui aurait pu dévaster la planète entière à tout moment au cours des dernières années de la guerre froide. C’est une honte profonde que Poutine ait suscité ces craintes une fois de plus – même s’il a du mal à l’emporter. Son armée est à court de pièces de rechange et il ne peut pas se permettre d’intensifier cette guerre au niveau nucléaire.

Abattre le mur de Berlin, permettre aux États baltes de restaurer leur indépendance, voire mettre fin à la guerre froide : tout cela aurait pu être résisté à la manière soviétique traditionnelle par des chars et des troupes. Si cela s’était produit, une grande partie de l’Europe aurait été témoin du carnage, de la guerre et de la destruction qui ont été le sort de la Yougoslavie après Tito. Nous voyons maintenant une partie de cette agression se refléter en Ukraine.

L’Occident a suivi l’exemple de l’Amérique et de la Grande-Bretagne et s’est rallié à l’Ukraine, fournissant des équipements utiles et avancés. L’OTAN a été relancée et renforcée par l’adhésion de la Finlande et de la Suède – mais nous ne pouvons pas oublier que maintenant, au moment de la mort de Gorbatchev, il y a maintenant une guerre d’usure en Ukraine et de nombreuses réformes que Gorbatchev a défendues sont annulées.

Gorbatchev a commis de nombreuses erreurs, mais il était du bon côté de l’histoire. Un jour, le peuple russe reconnaîtra qu’il a autant de raisons de lui être reconnaissant que nous tous.

Monsieur Malcom Rifkind a été secrétaire d’État aux Affaires étrangères et du Commonwealth de 1995 à 1997. En tant que ministre d’État au ministère des Affaires étrangères, il était présent à la visite de Mikhaïl Gorbatchev à Checkers en 1984.