Mikhaïl Gorbatchev, ancien dirigeant soviétique qui a supervisé la fin de la guerre froide, est mort à 91 ans

L’ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev serait décédé à l’âge de 91 ans après une longue bataille pour sa santé, selon les agences de presse russes.

Les agences de presse Tass, RIA Novosti et Interfax ont cité le Central Clinical Hospital. Le bureau de Gorbatchev a déclaré plus tôt qu’il suivait un traitement à l’hôpital après une grave et longue maladie. Aucun autre détail n’a été donné.

Gorbatchev a été le chef de l’Union soviétique de 1985 jusqu’à son effondrement en décembre 1991. En tant que secrétaire général et président, il a aidé à conclure des accords de réduction des armes avec les États-Unis et d’autres puissances occidentales et à supprimer le rideau de fer.

Bien qu’au pouvoir depuis moins de sept ans, Gorbatchev a déclenché une série de changements à couper le souffle. Mais ils l’ont rapidement dépassé et ont entraîné l’effondrement de l’État soviétique autoritaire, la libération des nations d’Europe de l’Est de la domination russe et la fin de décennies d’affrontement nucléaire Est-Ouest.

Son déclin était humiliant. Son pouvoir désespérément sapé par une tentative de coup d’État contre lui en août 1991, il passa ses derniers mois au pouvoir à regarder république après république déclarer son indépendance jusqu’à sa démission le 25 décembre 1991. L’Union soviétique tomba dans l’oubli le lendemain.

Un quart de siècle après l’effondrement, Gorbatchev a déclaré à l’Associated Press qu’il n’avait pas envisagé d’utiliser une force généralisée pour tenter de maintenir l’URSS unie parce qu’il craignait le chaos dans un pays nucléaire.

“Le pays était chargé à ras bord d’armes. Et cela aurait immédiatement plongé le pays dans une guerre civile”, a-t-il déclaré.

Gorbatchev a remporté le prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la guerre froide et a passé ses dernières années à recueillir des distinctions et des récompenses aux quatre coins du monde. Pourtant, il était largement méprisé à la maison.

Les Russes l’ont blâmé pour l’implosion de l’Union soviétique en 1991 – une superpuissance autrefois redoutable dont le territoire s’est fracturé en 15 nations distinctes. Ses anciens alliés l’ont abandonné et en ont fait un bouc émissaire des troubles du pays.

“Mikhail Gorbatchev est autant respecté en Occident qu’il est détesté en Russie”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier de la Defense Intelligence Agency, à Fox News. “Pour les Occidentaux, il a apporté l’ouverture et la reconstruction (glasnost et perestroïka), et pour les Russes, il a détruit l’URSS.”

L’agence de presse officielle Tass a rapporté que Gorbatchev sera enterré au cimetière Novodievitchi de Moscou à côté de sa femme, Raisa. Il laisse dans le deuil sa fille, Irina, et deux petites-filles.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.