Mikhaïl Gorbatchev a vécu une vie extraordinaire mais tragique – sans lui, la guerre froide pourrait encore continuer

MIKHAIL Gorbatchev a parcouru un très long chemin dans sa vie. Pas seulement en devenant l’homme le plus puissant de Russie, mais dans son propre parcours politique.

Il a commencé sa vie comme léniniste et a gravi les échelons du parti communiste. Mais il est entré dans l’histoire en accédant à la plus haute fonction de Russie et en devenant démocrate.

Mikhaïl Gorbatchev a parcouru un très long chemin dans sa vie. Pas seulement en devenant l’homme le plus puissant de Russie, mais dans son propre parcours politique Crédit : Getty

Ce fut l’un des voyages politiques personnels les plus importants du XXe siècle – un changement de croyance qui signifiait que l’Est et l’Ouest pouvaient essayer de se comprendre à nouveau.

Sans Gorbatchev, la guerre froide pourrait encore gronder.

Pourtant, ceux qui sont venus après lui ne l’ont pas apprécié.

La manière dont l’URSS s’est effondrée a été épinglée sur lui, et son dernier successeur, Vladimir Poutine, l’a blâmé pour presque tout.

En effet, Poutine a blâmé Gorbatchev aux côtés du tsar Nicolas II pour “l’humiliation” de la Russie, quelque chose qu’il pensait que son destin était d’inverser.

Il y a quelque chose de tragique dans la vie de Gorbatchev. Il a fait un acte de foi, et bien que cela ait fonctionné pour certains, cela n’a pas aidé la vie de suffisamment.

Le grand vol des ressources du pays dans les années 1990 et la montée des oligarques ont été considérés comme les résultats inévitables du « capitalisme ».

Poutine est parmi ceux qui ont le plus profité du vol – il est l’un des hommes les plus riches du monde.

Mais c’est ce dont Gorbatchev a été témoin dans ses dernières années qui est le plus tragique.

Il a essayé de rendre son pays libre pour le voir retourner à la tyrannie.

Il a essayé de faire la paix pour voir son successeur faire la guerre.

Son héritage n’a pas encore été défait, mais il a dû se demander si c’était le cas.