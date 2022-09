Mikhaïl Gorbatchev a été “choqué et déconcerté” par la guerre de Poutine en Ukraine, affirme un traducteur | Nouvelles du monde

Mikhaïl Gorbatchev a été “choqué et déconcerté” par la guerre entre la Russie et l’Ukraine dans les mois qui ont précédé sa mort, a déclaré son interprète.

Pavel Palazhchenko a travaillé comme interprète de l’ancien dirigeant soviétique pendant 37 ans et lui avait parlé au téléphone quelques semaines avant qu’il décédé le 30 août.

En tant que critique virulent de Vladimir PoutineM. Palazhchenko a déclaré que son ancien patron avait été bouleversé par la détérioration des relations du Kremlin avec Kyiv.

S’adressant à Reuters, il a déclaré: “Ce n’est pas seulement l’opération qui a commencé le 24 février, mais toute l’évolution des relations entre la Russie et l’Ukraine au cours des dernières années qui a vraiment, vraiment été un coup dur pour lui.

“Cela l’a vraiment écrasé émotionnellement et psychologiquement.

“Il était très évident pour nous dans nos conversations avec lui qu’il était choqué et déconcerté par ce qui se passait pour toutes sortes de raisons.

“Il ne croyait pas seulement à la proximité des peuples russe et ukrainien, il croyait que ces deux nations étaient entremêlées.”

Le Kremlin a déclaré jeudi que M. Poutine n’assisterait pas aux funérailles de M. Gorbatchev en raison de conflits dans son “horaire de travail”.

Vladimir Poutine rend hommage à M. Gorbatchev à l’hôpital clinique central de Moscou



Il a été photographié en train de déposer des fleurs sur le cercueil à ciel ouvert du défunt président jeudi.

Après avoir apaisé les tensions avec les États-Unis et avoir contribué à mettre fin à la guerre froide, la stratégie de politique étrangère de M. Gorbatchev était presque à l’opposé de celle de M. Poutine.

Le défunt dirigeant a soutenu un mouvement de protestation contre Poutine qui a suivi des élections entachées de fraude en 2011.

M. Gorbatchev a également critiqué la décision de M. Poutine de revenir au Kremlin pour un troisième mandat en 2012.

Le président actuel a riposté en accusant l’ancien président soviétique d’« abdiquer » le pouvoir.

Un an plus tard, M. Gorbatchev a déclaré à propos de la Russie et de M. Poutine : “La politique se transforme de plus en plus en une imitation de la démocratie. Tout le pouvoir est entre les mains des autorités et du président.

“L’économie est monopolisée. La corruption a pris des proportions colossales.”

M. Pavel Palazhchenko avec ses mémoires de ses années avec M. Gorbatchev en 1997



Les relations Gorbatchev-Ukraine compliquées par les vues sur la Crimée

Bien qu’apparemment dégoûté par la guerre, les relations de M. Gorbatchev avec l’Ukraine n’étaient pas simples.

En 2016, Kyiv l’a interdit après avoir déclaré au Sunday Times qu’il aurait fait la même chose que M. Poutine en annexant illégalement la Crimée.

Il a déclaré au journal : “Je suis toujours avec le libre arbitre du peuple et la plupart en Crimée veulent être réunis avec la Russie”.

M. Palazhchenko, qui à 73 ans était resté en contact régulier avec M. Gorbatchev et sa fille Irina, a déclaré que les relations étaient rendues difficiles par le fait qu’il croyait toujours en l’Union soviétique – malgré son effondrement en 1991.

“Bien sûr, dans son cœur, le genre de carte mentale pour lui et pour la plupart des gens de sa génération politique est toujours une sorte de pays imaginaire qui comprend la majeure partie de l’ex-Union soviétique”, a-t-il déclaré.

Mais à la question de savoir si M. Gorbatchev aurait envahi l’Ukraine, il a répondu : “Bien sûr, je ne peux pas l’imaginer dire ‘ça y est, et je ferai tout pour l’imposer’, non.”