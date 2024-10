Mikey Madison renforce ses chances d’oscar au Festival du film de Londres

Dans un scénario qui rappelle légèrement celui de Pretty Woman des années 1990, l’homme paie Anora pour qu’elle emménage dans son manoir et devienne sa petite amie, et le couple vit une romance éclair.

Le film a reçu des critiques très positives, les critiques étant d’accord sur la performance impressionnante de Madison dans le rôle principal.

« S’il y a bien un moment pour dérouler le tapis rouge et mettre une actrice sur la carte, c’est bien celui-ci », a déclaré Patrice Witherspoon de Screen Rant. « Madison est une star. »

L’actrice réalise une « superbe performance », a convenu Peter Bradshaw du Guardianajoutant que l’actrice « possède l’écran ».

Madison n’est peut-être pas encore un nom connu, mais elle n’est pas non plus une nouvelle venue, étant déjà apparue dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et dans le redémarrage en 2022 de la franchise d’horreur Scream.

Mais, comme Maddy Mussey de l’Evening Standard l’a dit : « Anora est essentiellement sa grande réussite, et bon sang, elle a réussi. »

Madison et le réalisateur Sean Baker ont foulé le tapis rouge avant la première britannique du film au Royal Festival Hall vendredi.