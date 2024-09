Mikey Madison mène une belle et chaotique histoire de Cendrillon

Il y a quelque chose de délicieusement et de sadiquement satisfaisant dans les films sur la souffrance des personnes occupant des postes de cadres intermédiaires. Ce sont des personnages avec lesquels la plupart d’entre nous, un peu plus tard dans notre vie d’adulte, sommes d’autant plus enclins à sympathiser, à avoir le sentiment d’être suffisamment aux commandes pour ressentir le poids de la responsabilité, et suffisamment bas dans la hiérarchie pour que la merde s’en aille. Un exemple de référence est Il faut sauver le soldat Ryanse concentrant sur le personnage de second de Tom Sizemore qui apporte un niveau de compétence et un air de résignation sombre à presque chaque image. Pensez à la brillante performance de Macon Blair dans Chambre verteet les tribulations émotionnelles de la plupart d’entre Le filensemble de Sean Baker, qu’il s’agisse de flics, de criminels ou d’agents politiques. Anoranous obtenons une autre représentation talismanique pour ce genre d’excellents personnages secondaires anxiogènes, ici présentés à un trio de malheureux voyous russophones tentant désespérément de rassembler le rejeton sociopathe d’un oligarque avec sa nouvelle épouse travailleuse du sexe.

Anora se concentre à juste titre sur cette dernière, Ani, en tant que protagoniste, et cette interprétation de Mikey Madison qui fait d’elle une star mérite les éloges qu’elle a déjà suscités dans ce joyau récompensé par la Palme d’or. Le parcours d’Ani est une brillante inversion du conte de Cendrillon vers lequel elle admet diégétiquement être attirée. Et que tous soient impressionnés par la perfection comique de son beau sociopathe gâté Ivan (Mark Eydelshteyn, canalisant son Chalamet intérieur), et son salto arrière pré-coïtal sur un lit tout en portant encore des chaussettes de sport amples.

Mais ces hommes de main, ces trois larbins, ces gardes du corps et ces baby-sitters chargés de choyer Ivan par ses parents milliardaires, c’est leur proximité avec la compétence qui rend leur capacité illimitée à l’échec d’autant plus attrayante. Toros (Karren Karagulian), le parrain ostensif d’Ivan, et son frère d’armes Garnick (Vache Tovmaysan), sont rejoints par Igor (Yura Borisov), surnommé « gopnik » pour son côté voyou de la classe ouvrière et accusé d’avoir « le regard du violeur » par une Ani furieuse. Pourtant, avec le temps, le côté taciturne d’Igor et sa réticence à s’engager dans la violence révèlent qu’il est le plus compétent de tous, un œil calme dans la tempête de presque tous les autres personnages à l’écran.

Anora Ani traverse les hauts et les bas de la vie d’Ani, de ses débrouillardises pour les clients du club de strip-tease où elle travaille, jusqu’à sa soudaine immersion dans le monde d’Ivan. Elle-même russophone, les deux forment rapidement un lien. Elle entre dans son repaire au bord de la rivière avec son immense luxe, son ascenseur en état de marche et son lit aux draps de soie pour des séances de prostitution occasionnelles. Finalement, ils se rendent à Vegas, se marient, et c’est là que les choses commencent à mal tourner.

Des modes de folie similaires résonnent dans les films récents des frères Safdie, et les distinctions de classe (ainsi que les réflexions plus subtiles sur la vie des travailleuses du sexe) correspondent bien aux films précédents de Baker. Anora peut même se sentir comme Véritable romanceoù la violence et la luxure sont mises en valeur sous la direction de Tony Scott, mais le scénario très précis de Quentin Tarantino apporte le cran nécessaire. C’est cette hybridation du style et du fond qui rend le travail de Baker d’autant plus impressionnant, et pour un cinéaste qui porte plus que la normale les casquettes de réalisateur, producteur, scénariste, monteur, il y a une merveilleuse cohérence même dans les moments les plus chaotiques.

Vous êtes chatouillé par la rage de Toros, ressentez son désespoir lorsqu’il doit quitter une fête de famille pour faire face à une énième crise de bêtises de garçon riche, mais vous êtes simultanément horrifié par la situation dans laquelle se trouve Ani. Vous pouvez rire à l’idée qu’Ivan ait ruiné une piscine en voulant nager dans du Kool-Aid, causant 70 000 $ de dégâts, mais aussi être écœuré par le fait que ce ne soit pas plus insensible ou infantile que ce qui s’est passé sur le Strip de Vegas, et la façon dont il a joué avec le cœur d’une femme qui s’est enfin laissée ressentir le plus dangereux des sentiments : l’espoir.

Quand les parents d’Ivan se présentent enfin, le prix à payer est lourd. La mère (Darya Ekamasova, avec une froideur qui ferait rougir un méchant de Disney) a l’argent et le pouvoir qui manquent à Ani, mais partage le même sens de la détermination né d’une profonde insécurité. Le père (le légendaire Aleksei Serebryakov) reste calme mais conscient, son tempérament étant très proche des regards entendus que nous voyons d’Igor, ce qui, compte tenu de la direction que prend l’histoire, n’est guère une coïncidence.

Le directeur de la photographie Drew Daniels a tourné le film précédent de Baker Fusée rouge avec un look constamment soufflé, parfait pour la petite ville du Texas. Anorales images changent de manière fascinante, des bars lugubres de la promenade et du glamour crasseux du club de strip-tease, à l’appartement exigu d’Ani et à l’ostentation du manoir familial d’Ivan. Au fur et à mesure que la relation d’Ani et d’Ivan évolue, ces différents mondes indépendants entre lesquels Ani oscille semblent presque documentaires dans leur précision. Avec une fête du Nouvel An transformant une maison en boîte de nuit, ou la pure débauche à laquelle se livre l’équipe d’Ivan à Vegas en vivant comme des flambeurs, l’apparence de Anora change encore une fois. Un changement s’installe, une froideur émerge qui provoque de la terreur tandis que l’éclat de cette vie s’efface lentement, jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un rappel froid et monotone de ce qui est déjà voué à être perdu.

Et ce voyage héroïque est l’histoire d’Ani de bout en bout. C’est un rôle brillant, écrit avec une telle ampleur qu’il faut la solide performance de Madison pour lui donner vie sans succomber à la malice. Elle nous fait croire à chaque seconde, des émotions les plus extrêmes aux situations les plus absurdes dans une œuvre aussi exaltée qu’une riche symphonie tchaïkovskienne, mais chantée avec la pureté d’un simple air folklorique.

Malgré ses moments de cacophonie, le voyage tumultueux d’Ani et Ivan est, au fond, une histoire calme et belle sur la force, la survie et le fait de savoir quand laisser les choses aller. Pourtant, en fin de compte, nous avons toujours Toros qui essaie de faire du mieux qu’il peut une remise à zéro, Garnick qui essaie de ne pas succomber à une lésion cérébrale persistante et Igor – le seul à se soucier vraiment de la situation – qui prend un moment pour parler au nom de ceux qui sont réduits au silence. Alors que la vie de tous les autres personnages a changé de manière subtile, d’autres fois de manière profonde, le sale boulot de nettoyage est laissé à ceux dont le sort dans la vie est d’être chargés de ces efforts.

Directeur: Sean Baker

Auteurs : Sean Baker

Casting: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan, Aleksei Serebryakov

Date de sortie : 18 octobre 2024