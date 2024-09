Mikey Madison a passé des mois à s’entraîner pour la scène du club de strip-tease d’Anora

Mikey Madison est sur le point de devenir célèbre. La star incarne Ani, travailleuse du sexe et danseuse exotique, dans le film « Anora » de Sean Baker. Lorsqu’un bébé russe débarque dans son club, les événements se succèdent, ils se marient et le chaos s’installe. Après la première mondiale du film à Cannes, le buzz a immédiatement mis en avant son rôle de star et a lancé une campagne pour l’Oscar de la meilleure actrice l’année prochaine.

Baker, qui a le don de choisir les acteurs prometteurs et de les mettre en valeur sous un jour inédit, a vu Madison dans « Once Upon a Time in Hollywood » de Quentin Tarantino, puis dans « Scream » en 2022, et a su qu’elle était celle qui convenait pour le rôle. « Honnêtement, c’était l’un des processus de casting les plus simples que j’aie jamais traversés », a-t-elle déclaré à IndieWire lors de l’avant-première du film au TIFF. « On ne m’a jamais proposé un film comme celui-là. »

Après avoir appris le russe et suivi une formation de pole dance, Madison a dû relever de nombreux défis, mais elle a réussi à les relever. « Je me suis entraînée pendant des mois, ne serait-ce que pour faire une scène rapide de 20 secondes sur une barre, parce que je voulais vraiment qu’elle ait l’air d’une danseuse très expérimentée qui danse depuis au moins deux ans », a-t-elle déclaré. « Et puis j’ai appris le russe. Cela a demandé beaucoup de préparation, mais j’ai adoré ça. »

Quant aux sources d’inspiration qui ont présidé à la création de certaines scènes, Madison a déclaré qu’il n’y avait rien de particulièrement particulier qui l’avait inspirée. « Je veux dire, c’est un cinéaste très original. »

« J’ai l’impression qu’il m’a envoyé des inspirations, comme des films de sextoitation des années 70, des films italiens, des films étrangers, des films français aussi. Je pense que nous nous sommes inspirés de ça, mais je pense vraiment que c’est ce qui m’a inspiré. [wanted] son [to be] comme un personnage complètement nouveau.

Bien que Madison ne prête pas trop attention à tout le buzz autour de sa performance, en particulier en ce qui concerne les Oscars, elle est « tellement heureuse que les gens aiment le film et aient une sorte de réaction émotionnelle ». Dans la même veine, elle évite les réseaux sociaux, nous disant que « ce n’est tout simplement pas pour moi ».

« Anora » sera distribué par Neon, qui a géré la sortie des autres lauréats de la Palme d’Or « Parasite », « Triangle of Sadness » et « Anatomy of a Fall », qui ont tous été nominés aux Oscars, « Parasite » remportant, entre autres, le prix du meilleur film et « Anatomy of a Fall » celui du meilleur scénario original.

Le film sort en salles le 18 octobre.