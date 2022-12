Mikel Arteta veut qu’Arsenal fasse les signatures de janvier le plus rapidement possible

Mikel Arteta a exhorté Arsenal à signer le plus rapidement possible en janvier, les dirigeants de la Premier League se préparant à affronter Newcastle, Tottenham et Manchester United au cours d’un mois clé dans la course au titre.

L’équipe d’Arteta mène Manchester City de cinq points avant le match de lundi à domicile contre West Ham. Le manager a déclaré qu’Arsenal “va être actif” dans la fenêtre et pense que la rapidité avec laquelle ils concluront des accords pourrait façonner leur saison. Un match à domicile contre Newcastle le 3 janvier est suivi d’un match nul au troisième tour de la FA Cup à Oxford, puis viennent des rencontres aux Spurs le 15 janvier et une visite de Manchester United une semaine plus tard.

Gakpo à Gvardiol: comment la fenêtre de janvier cherche des cibles de transfert Lire la suite

“Nous savions qu’il était important d’avoir des joueurs au début de l’été et c’est la même chose que nous voulons faire en janvier”, a déclaré Arteta. “C’est idéaliste. Parfois, ce n’est pas réaliste. Mais évidemment, si vous me demandez mon avis, aussi vite que possible, nous voulons que les joueurs s’installent.

Quand il a été dit à Arteta que chaque match compte dans une course au titre, il a dit : « Absolument. Dans cette ligue avec la compétition, où se trouve la barre et quelles ont été les normes au cours des quatre ou cinq dernières années – quelque chose que la Premier League n’a pas connu dans le passé – nous savons que chaque point va être extrêmement important.

Une blessure à Gabriel Jesus a intensifié le besoin d’Arsenal pour un attaquant et l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhaylo Mudryk est leur cible prioritaire. Arteta a répété qu’il n’était intéressé que par les bonnes signatures. “Ce que nous ne pouvons pas nous permettre, c’est de faire venir ici un joueur qui n’est pas pour nous”, a-t-il déclaré. “Nous n’avons pas besoin d’un corps, nous avons besoin de joueurs qui rendent l’équipe meilleure.”

Il mise sur le directeur sportif, Edu, et le conseil d’administration. “Nous sommes très alignés sur les joueurs que nous recherchons”, a déclaré Arteta. «Qu’ils soient possibles ou abordables, le moment où ils se déroulent dépend de tant de choses qui échappent à mon contrôle. La théorie dit que c’est une fenêtre très délicate.

Arteta veut des signatures avec une mentalité de gagnant – “Nous pensons à Arsenal comme une équipe et un club qui doit être au meilleur” – et a déclaré qu’il était loin d’être satisfait de ses réalisations en trois ans à la tête. “Le plus dur, c’est de gagner. Et une fois que vous avez gagné, gagner à nouveau. Et de gagner encore et encore.