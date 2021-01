Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a qualifié Kieran Tierney de « leader naturel » et de futur capitaine potentiel, après que l’international écossais a marqué un but et en a mis un autre lors de la victoire 4-0 en Premier League samedi à West Bromwich Albion.

Tierney, qui a débuté 16 des 17 matches de championnat d’Arsenal cette saison, a inscrit son deuxième but pour le club en première mi-temps avant de préparer Alexandre Lacazette alors que l’équipe remportait son troisième match consécutif dans la compétition.

Interrogé par les journalistes sur le fait que Tierney, âgé de 23 ans, pourrait être un futur skipper d’Arsenal, Arteta a déclaré: « Je pense qu’il peut l’être, car il a le respect et l’admiration de chaque membre du staff et de chaque joueur.

– Notes d’Arsenal: Tierney, Saka 9/10 alors que les jeunes Gunners marquent quatre

« C’est juste comme il est, il le fait de façon naturelle. C’est un garçon timide mais je pense qu’il représente toutes les valeurs que nous voulons installer et qui sont dans l’ADN de ce club.

« Il est venu ici et ça lui a pris du temps, il a eu une très grave blessure … mais c’est un leader naturel. Vous voyez comment il se comporte sur ce terrain, et quand il parle, il dit la bonne chose et c’est exactement ce que nous ‘ vous cherchez. «

Arteta a également déclaré qu’il parlerait à Lacazette cet été d’une prolongation de contrat dans les 18 derniers mois de son contrat.

Lacazette a marqué quatre buts en championnat lors de ses trois derniers matchs pour Arsenal, 11e.

« Je suis ravi de ses performances, des buts qu’il marque, de la forme et de l’énergie qu’il a en ce moment, il doit donc continuer à le faire », a déclaré Arteta.