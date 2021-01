Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a admis que David Luiz avait connu une saison «difficile» jusqu’à présent, mais a salué son impact global sur l’équipe.

Luiz n’a pas joué en Premier League depuis près d’un mois, mais a excellé lors de la victoire de la FA Cup contre Newcastle le week-end dernier.

Malgré son manque de temps de jeu, Arteta insiste sur le fait que le défenseur brésilien reste un élément essentiel de son équipe.

Et l’Espagnol dit que son impact est plus important que ce qu’il montre sur le terrain, révélant que cela a aidé à développer certains des jeunes talents du club.

« Il est fantastique », a déclaré Arteta. « Il est l’un des leaders dans le vestiaire. C’est l’un des joueurs les plus expérimentés, il a tout gagné dans le match.

« Il est si bon avec les jeunes enfants. Quand on regarde des gens qui peuvent aider et être un modèle, il est toujours avec eux, il les soutient toujours, leur donne confiance et conseils.

C’est formidable d’avoir quelqu’un comme lui dans les parages.

« David a connu une saison très difficile parce qu’il avait trois choses différentes qui l’ont éloigné de l’entraînement et des matchs, ce qui est inhabituel pour lui car normalement il est toujours disponible. Il a dû faire face à cela.