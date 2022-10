Mikel Arteta salue le soutien d’Arsenal après que la victoire capitale de Liverpool oblige Jurgen Klopp à concéder que les chances de titre sont terminées | Nouvelles du football

Mikel Arteta a remercié les fans d’Arsenal d’avoir créé une atmosphère qu’il n’avait jamais vue auparavant après que son équipe ait remporté une victoire sismique 3-2 contre Liverpool.

Les Gunners ont remporté une huitième victoire de la saison et ont récupéré la première place de la Premier League après que le vainqueur de Bukayo Saka du point de penalty ait mis fin au défi de Liverpool après avoir riposté après un but à deux reprises dans un Emirates Stadium fiévreux.

Arteta a appelé ses joueurs à donner aux fidèles d’Arsenal de quoi se réjouir et le premier match de 58 secondes de Gabriel Martinelli a fait exactement cela, donnant le ton à une victoire mémorable qui a encore alimenté les attentes élevées qui grandissent dans le nord de Londres.

“Merci beaucoup aux garçons et à nos supporters d’avoir vécu un après-midi comme celui-ci”, a déclaré Arteta. “C’est pourquoi nous sommes ici, et j’ai vraiment apprécié, surtout la façon dont nous avons gagné.

“Je ne l’ai jamais vu comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela aide les joueurs et à quel point la confiance et la confiance, le soutien… c’est l’une des plus belles choses que nous ayons faites depuis que nous sommes ensemble ici – pour unir tout le monde et l’impression que vous allez ici et que vous allez avoir de l’expérience. C’est génial.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire d’Arsenal contre Liverpool en Premier League



“Le sentiment de gagner est si puissant et si significatif pour moi aujourd’hui pour moi, j’ai vu une équipe à laquelle je m’identifie vraiment, la personnalité qu’ils montrent dans les moments difficiles, comment ils s’en tiennent à ce qu’ils ont à faire mais en même temps, le la conviction, le courage et la liberté d’esprit pour y aller, les attaquer et les mettre sous pression.”

Malgré la frappe dès la première minute, Arsenal a vu Liverpool reprendre son élan et égaliser à juste titre grâce à Darwin Nunez à la 34e minute.

Les Gunners ont rétabli leur avance sur le coup de la mi-temps grâce à la première de Saka, mais cela n’a pas suffi à échapper à la colère d’Arteta pendant l’intervalle, où il a prononcé un discours d’équipe “animé” qui a équipé ses joueurs pour une deuxième période améliorée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



David Jones, John Barnes, Paul Merson et Jamie Redknapp discutent de ce qui est possible pour Arsenal cette saison après leur bon début de campagne



“C’était une discussion d’équipe animée à la mi-temps, mais je voulais leur donner des encouragements et leur faire confiance que le jeu était là pour la prise”, a ajouté Arteta. “Il y avait évidemment quelques choses que nous devions ajuster et améliorer; plus de sang-froid et plus de courage pour jouer.

“Tout allait mieux en deuxième mi-temps. L’organisation, le timing de la presse, nous avons gagné chaque duel et chaque deuxième ballon. J’en étais vraiment content.”

Klopp : Liverpool pas dans la course au titre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a estimé que le penalty d’Arsenal était “doux” et a admis que c’était un “après-midi difficile” pour son équipe.



En revanche, la troisième défaite de Liverpool de la saison a confirmé son pire retour de points à ce stade d’une campagne de Premier League en 10 ans.

Les Reds ont 10 points au tableau après huit matchs – 14 de moins que le leader Arsenal – et leurs bégaiements de début de saison ont forcé le manager Jurgen Klopp à concéder que leurs chances de titre sont déjà terminées.

“Nous ne sommes pas dans la course au titre”, a déclaré Klopp. “Nous avons des problèmes en ce moment, mais nous devons continuer. Dans une situation comme la nôtre, nous allons sortir et nous battre. Nous ne sommes pas ici pour être satisfaits de la situation et penser à l’année dernière.

“Nous sommes très déçus. Autour des trois buts, nous avons commis des erreurs décisives. Le premier but n’est pas ce dont vous avez besoin. Un mauvais départ.

“Nous commençons à contrôler le match contre une équipe d’Arsenal très agressive et pleine de confiance. Nous avons montré que nous étions ici pour une raison, marqué un égaliseur, un but magnifique. Ensuite, c’est un jeu ouvert et un avantage pour nous.

“Ensuite, nous prenons une mauvaise décision avant la mi-temps, que faisons-nous? Le pire début possible, la pire fin possible.”

Klopp a remis en question la décision de pénaliser le défi de Thiago Alcantara sur Gabriel Jesus, qui a donné à Arsenal son vainqueur, et de ne pas punir Gabriel Magalhaes pour le handball en première mi-temps.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les experts de Sky Sports ont tous convenu que la faute pour le penalty gagnant d’Arsenal était controversée, mais Paul Merson aurait accordé le coup de pied.



“Arsenal est sorti très agressif [for the second half]. On a marqué une égalisation, puis un vrai jeu ouvert, léger avantage pour nous. Ensuite, la pénalité arrive”, a-t-il ajouté.

“Il a immédiatement pensé que c’était un penalty, ce qui était intéressant. [VAR] M. England a jeté un coup d’œil et si deux arbitres pensent la même chose, c’est la vérité avec laquelle nous devons vivre.

“S’il y a eu un contact – et je ne suis pas sûr qu’il y en ait eu mais il y a peut-être eu un contact léger – le joueur repart sur les deux pieds puis à terre et c’est une indication que quelque chose a pu être inventé… Mais pas pour les arbitres.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Liverpool aurait-il dû obtenir un penalty lors de la défaite face à Arsenal lorsque le ballon a collé le bras de Gabriel ?



“Mais ils pensaient qu’il n’était pas clair qu’il s’agissait d’un handball en première mi-temps quand Diogo a mis la traction sur [Gabriel’s] bras. Nous ne pouvons pas changer cela.”

Alors que Manchester City se rendait ensuite à Anfield, la défaite de Liverpool a été aggravée par les blessures de Luis Diaz, qui a été retiré en première mi-temps, et de Trent Alexander-Arnold, qui a été éliminé pendant l’intervalle.

“Luis Diaz, nous avons dû changer, quelque chose avec le genou, pas bon”, a expliqué Klopp. “Il va passer un scanner.

dimanche 16 octobre 16h00



Coup d’envoi 16h30





“En plus de cela, Trent est mauvais avec sa cheville tordue. Trent n’est jamais parti en sept ans s’il pouvait continuer à jouer. Beaucoup de douleur, un gonflement immédiat …

“Notre situation est maintenant très difficile. Avec des blessures en plus. Ces décisions vont contre vous, c’est un peu typique mais n’aide pas. Nous avons perdu le match avec beaucoup de bons moments, et nous aurions pu avoir un résultat. Un match nul aurait été un résultat mérité.”