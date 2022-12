Mikel Arteta salue la victoire «spéciale» d’Arsenal alors qu’ils présentent le retour d’Arsène Wenger | Nouvelles du football

Arteta à propos du titre de Premier League: “Nous devons nous concentrer sur nous”

Mikel Arteta, patron d’Arsenal :

“Je suis vraiment content de la performance d’abord, puis du résultat.

“Évidemment, le contexte du jeu était qu’ils ont marqué un but, mais vous avez vu la réaction de cette foule, générant de la confiance et donnant juste beaucoup d’énergie à l’équipe et l’équipe a montré beaucoup de sang-froid et une réelle qualité, mais également une réelle clarté pour comprendre ce que le jeu exigeait, et ils l’ont très bien exécuté.

À propos du titre : “Ce que je dis aux joueurs, c’est que nous devons nous concentrer sur nous. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les adversaires vont faire, à quel point ils vont devenir bons ou combien de points ils vont obtenir ou perdre, nous devons donc nous concentrer sur nos performances, ce que nous faisons chaque jour et ce qui nous a amenés ici.

“Ce n’est pas une coïncidence, nous devons donc continuer à faire ce que nous faisons.

“Nous avons surmonté un défi et un moment difficile en plus des blessures que nous avons eues avec Jesus, Smith Rowe et Tomiyasu absents. L’équipe a toujours cru et a joué au niveau qu’elle a encore fait.”