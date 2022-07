Mikel Arteta révèle le prochain plan de transfert d’Arsenal après la capture d’Oleksandr Zinchenko

Par Ben Brown









Mikel Arteta a révélé que ses priorités de transfert se déplaceraient pour se concentrer sur les sorties avant de continuer à investir dans son équipe d’Arsenal après l’arrivée d’Oleksandr Zinchenko.

Les Gunners ont signé 5 nouveaux visages pour l’équipe senior jusqu’à présent cet été, Zinchenko rejoignant Gabriel Jesus, Matt Turner, Marquinho et Fabio Vieira en arrivant à l’Emirates Stadium depuis l’ouverture de la fenêtre de transfert.

Cela, combiné aux sept joueurs de retour, a laissé Mikel Arteta avec une équipe gonflée avant la nouvelle saison, comme en témoigne le fait que seul Ruell Walters des équipes de jeunes a été emmené lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis.

Si souvent une chance pour les jeunes talents de montrer leurs capacités, la tournée est plutôt devenue une procession pour assurer des minutes autour de l’équipe, même pour ceux qui sont clairement en dehors des plans du coach espagnol cette saison.

Ils ne sont pas les seuls à cet égard : à Londres, Tottenham et Chelsea sont dans des situations similaires.

Le défenseur d’Arsenal Reuell Walters est le seul joueur de l’académie à avoir rejoint l’équipe première lors de la tournée aux États-Unis. Allez le casser, @reuellwalters! 👊 #afc pic.twitter.com/W5PcKnbBT9 – afcstuff (@afcstuff) 13 juillet 2022

Et s’exprimant après leur dernier match de pré-saison, une victoire 3-1 contre Orlando City, Mikel Arteta a admis que son attention se tournait maintenant vers les sorties de son équipe senior de 33 joueurs.

“Nous devons”, le patron d’Arsenal a expliqué. «Nous avons une grande équipe et maintenant nous devons faire bouger les choses. Nous devons prendre des décisions sur les joueurs que nous n’allons pas utiliser régulièrement et être justes avec eux. C’est un processus qui va commencer très bientôt.

Le gaffer des Gunners a déjà expliqué aux médias la taille de son équipe idéale, expliquant que “si vous pouvez vous le permettre financièrement et que nous n’avons pas à faire le revirement de l’équipe que nous avons dû faire, si vous me demandez ce que je veux c’est 22 joueurs de champ et trois gardiens ».

À l’heure actuelle, il a été aux prises avec cinq gardiens de but et 28 joueurs de champ seniors, ce qui signifie qu’avant même d’autres arrivées, 8 joueurs devront quitter le club cet été.

Qui est prêt à partir ?

Alors, qui sont ces 8 joueurs ?

1. Bernd Leno (GK)– En pourparlers avec Fulham sur un déménagement à Craven Cottage cet été, les frais exigés par Arsenal sont actuellement un point de friction pour l’international allemand de 30 ans. Sera certainement au départ si sa valeur est respectée.

2. Runar Alex Runarsson (GK) – Un autre joueur qui devrait partir cet été soit en prêt soit de manière permanente, Runarsson a passé la saison dernière en prêt à l’équipe belge Oud-Heverlee Louvain, mais n’a pas fait assez pour gagner un transfert permanent. Le gardien islandais n’a pas d’avenir à Arsenal.

3. Hector Bellerin (RB)- Après avoir passé la saison dernière en prêt avec le club d’enfance du Real Betis, cet été a été une sorte de saga pour voir si l’Espagnol y reviendrait avant la nouvelle campagne avec un contrat permanent.

À l’heure actuelle, cela ne semble pas financièrement réalisable, bien que la vente proposée du défenseur du Betis Alex Moreno à Nottingham Forest puisse changer cela. Un à surveiller.

4. Nuno Tavares (LB) – Une première saison de football de Premier League aléatoire, l’arrivée de Zinchenko semble avoir mis fin à toute idée qu’il reste à l’Emirates Stadium cet été dans un monde idéal. Brighton, Marseille et Atalanta ont tous été liés à des mouvements de prêt, mais rien n’a encore été annoncé.

5. Pablo Mari (CB) – Autre joueur envoyé en prêt en janvier, le départ de Pablo Mari est peut-être moins certain que d’autres sur cette liste en raison de sa capacité à jouer le rôle de défenseur central gauche. Cependant, avec William Saliba et Rob Holding servant actuellement de défenseurs centraux de troisième et quatrième choix, Mari reste susceptible d’être en mouvement cet été.

6. Ainsley Maitland-Niles (CM) – Il est encore difficile de dire ce qu’Ainsley Maitland-Niles veut faire de sa carrière de footballeur, mais quoi qu’il en soit, il semble qu’il soit loin d’Arsenal si un acheteur peut être trouvé.

Une période de prêt peu impressionnante à Roma la saison dernière s’est terminée avec de l’argenterie européenne mais peu d’apparitions pour l’Anglais, et l’espoir d’Arsenal que Roma chercherait un transfert permanent à la fin s’est avéré loin de la marque.

Le joueur de 24 ans est en fin de contrat l’été prochain et Arsenal cherchera une solution permanente cet été.

7. Lucas Torreira

Il semblait certain que Torreira avait trouvé une maison à Florence après un sort impressionnant avec la dernière campagne de la Fiorentina, seulement pour que l’équipe de Serie A écarte l’option d’achat de 15 m à la fin de la saison, laissant l’Uruguayen une fois de plus dans les limbes.

Emmené en tournée aux États-Unis, Torreira était l’un des deux joueurs de champ en forme à ne pas avoir joué une minute de football lors de leurs deux premiers matchs, et est maintenant rentré chez lui au milieu des spéculations entourant un déménagement.

Pas dans les plans de Mikel Arteta il y a 12 mois, on voit mal comment, dans un monde idéal, cela aurait changé.

8. Folarine Balogun

Avec la prolongation du contrat d’Eddie Nketiah et l’arrivée de Gabriel Jesus dans le nord de Londres, il semble probable que Folarin Balogun quittera à nouveau le club en prêt cet été.

Le jeune a signé un nouveau contrat avec Arsenal en avril 2021 qui le lie au club jusqu’en 2025, et est toujours considéré comme très apprécié dans le nord de Londres, mais il est peu probable qu’il obtienne les minutes dont il a besoin pour se développer. banc des remplaçants.

Mentions honorables : Arthur Okonkwo, Nicolas Pepe et Reiss Nelson

Après avoir été le troisième gardien de but d’Arsenal la saison dernière, Arthur Okonkwo devrait être prêté cette saison et confier ce rôle à son compatriote gardien de but Karl Hein.

Pendant ce temps, l’avenir de Nicolas Pepe et de Reiss Nelson dépend probablement des revenus potentiels. Dans un monde idéal, Arsenal serait heureux de voir Pepe passer à autre chose, mais trouver un prétendant potentiel pour récupérer une partie de leurs dépenses de 72 millions de livres sterling s’est jusqu’à présent avéré délicat.

Reiss Nelson est également en fin de contrat l’été prochain, ce qui signifie que son départ est probable mais en aucun cas garanti. Si les Gunners faisaient venir un autre ailier comme ils ont essayé de le faire avec Raphinha, l’écriture pourrait bien être sur le mur.

Lire la suite:

Le milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka s’ouvre sur son transfert raté à l’AS Roma en 2021-22

Chelsea boost: la compréhension de Barcelone du prochain club de Jules Koundé expliquée