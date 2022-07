Mikel Arteta répond aux liens Youri Tielemans d’Arsenal

Mikel Arteta a récemment été interrogé sur les liens d’Arsenal avec le milieu de terrain de Leicester City, Youri Tielemans.

Le Belge est en rupture de contrat en 2023 et ne semble pas désireux de mettre la plume sur papier sur un nouvel accord.

Des rapports plus tôt cette année affirmaient qu’Arsenal avait identifié le joueur de 25 ans comme l’une de ses principales cibles, l’absence de nouvel accord de Tielemans suscitant l’intérêt de plusieurs clubs, dont Arsenal.

Arteta aurait également lorgné sur un milieu de terrain du pied gauche qui peut fonctionner comme un huit sur la gauche d’un trois, ce que Tielemans peut.

Jusqu’à présent, aucune décision n’a été prise et Arsenal a recruté Fabio Vieira du FC Porto, même s’il devrait jouer un rôle plus avancé au milieu de terrain des Gunners.

Cependant, la porte d’un transfert de Tielemans à Arsenal semble toujours ouverte.

Avec Betfair, Arsenal est le favori actuel pour signer Tielemans avec une cote de 10/11.

Et, interrogé sur la possibilité de signer Tielemans vendredi, le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, ne l’a pas exclu :

“Il y a plus de choses que nous aimerions faire si nous le pouvons”, a déclaré Arteta aux journalistes après la victoire 5-3 de vendredi sur Nuremberg.

« Évidemment, le marché dictera ce que nous pouvons faire. Jusqu’à présent, nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait. »

Arteta a été interrogé sur Tielemans alors que le manager d’Arsenal a confirmé une pression pour de nouvelles signatures https://t.co/IhRwJ7A37U – Standard Sport (@standardsport) 9 juillet 2022

