Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a admis que Thomas Partey avait subi une récidive de sa blessure à la cuisse avant le deuxième but de Tottenham alors qu’Arsenal était battu 2-0 dans le derby du nord de Londres.

Harry Kane et Heung-min Son ont mis les Gunners à l’épée avec des frappes en première mi-temps pour revenir au sommet de la Premier League.

Et Arteta a de nouveau été frustré car son équipe n’a maintenant réussi qu’une seule victoire lors de ses derniers matchs de Premier League.

Il a déclaré: «Nous devons marquer des buts. C’est insoutenable. Nous devons mettre les objectifs dans le filet de toute urgence.

«Thomas souffrait beaucoup. C’est dans le même secteur. J’essayais de le pousser parce que je ne pense pas qu’il réalisait la gravité de la situation.

« J’ai vu une équipe pleine de passion, dominer l’équipe et créer des occasions, mais à la fin, il s’agit du produit final et c’est pourquoi ils sont en haut du tableau. Je pense que nous avons eu 44 croisements. »

Jose Mourinho a qualifié son double acte de Kane et Son de «classe mondiale» après avoir vu son équipe se vanter du nord de Londres.

Kane est devenu le roi du derby, marquant son 11e but, ce qui est plus que tout autre joueur de l’histoire de ce match – et a créé Son avec sa dixième passe décisive de la saison.