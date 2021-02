Mikel Arteta prévient Buyako Saka de ne pas s’attendre à une pause malgré les soucis d’épuisement professionnel

Mikel Arteta a dit à Bukayo Saka qu’il devra continuer à courir comme un marathonien.

Saka, 19 ans, est devenu inestimable pour la saison d’Arsenal, était le héros de la Ligue Europa à Athènes jeudi soir et même Arteta admet qu’il aurait «idéalement» besoin de repos avant le voyage de dimanche à Leicester.

Mais Arteta insiste sur le fait que les joueurs peuvent facilement se fatiguer en pensant trop aux niveaux de fatigue et dit que Saka devra continuer dans quelques semaines vitales pour le club.

La star d’Arsenal Saka est sans doute devenue le joueur le plus important des Emirats, a déjà fourni 18 passes décisives au cours de sa carrière et, malgré 35 matchs en club et en pays cette saison, il n’y a pas de place pour une pause.

Le patron des Gunners, Arteta, a déclaré: «Il y a des choses et des professions qui sont beaucoup plus difficiles que les nôtres où les gens continuent d’avancer – quand quelqu’un court un marathon et poursuit quelqu’un.

«Il y a tellement de bons exemples que nous pouvons utiliser, donc la fatigue est souvent mentale, car si les choses se passent bien et que vous marquez un but, je suis sûr que vous aurez encore l’énergie de sprinter et de célébrer cet objectif.

«Mais quand tu dois retrouver quelqu’un, tu dis que tu es fatigué? Je ne suis pas vraiment d’accord avec cela, si vous êtes sur ce terrain – jusqu’à ce que vous ayez absolument terminé – vous devez donner le meilleur de vous-même.

«Il n’y a pas que lui, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué tant de minutes, on pouvait voir les joueurs de Benfica et on pouvait sentir la fatigue et les changements qu’ils devaient faire tout de suite.