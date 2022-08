Mikel Arteta pense qu’Arsenal pourrait remplacer Nicolas Pepe

Mikel Arteta d’Arsenal a déclaré vendredi que le club de Premier League pourrait chercher à faire venir des renforts pour Nicolas Pepe dans la fenêtre de transfert se terminant le 31 août après le transfert de l’ailier en prêt à la Ligue 1 de Nice.

Pepe, qui est devenu la signature du record d’Arsenal lorsqu’il a été signé pour un montant de 72 millions de livres (85 millions de dollars) en 2019, a rejoint l’équipe française de Nice pour le reste de la saison jeudi.

«Il a essayé de gérer (le prix) de la meilleure façon possible. De toute évidence, il n’est pas responsable du prix qu’un club paie pour lui », a déclaré Arteta aux journalistes avant le match de son équipe contre Fulham.

« Il a besoin de minutes, il m’en a parlé. Je ne peux pas le garantir maintenant. Nous avons décidé pour chaque fête que c’était la meilleure décision de lui permettre de partir.

Arteta a déclaré que le club londonien avait prévu la possibilité que Pepe parte et comment le remplacer.

“Si nous pouvons mettre en œuvre le plan que nous avons, nous essaierons de le faire”, a déclaré Arteta. “Nous nous préparons depuis deux mois et maintenant nous verrons.”

Selon un article paru lundi dans le Times, l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA, a inscrit Arsenal sur une liste de surveillance des équipes risquant d’enfreindre les règles du fair-play financier, mais Arteta a déclaré que le club fonctionnait selon ses moyens.

“Nous sommes conformes, et je ne sais pas d’où cela vient … nous sommes très clairs sur les limites que nous avons et sur la façon dont nous devons gérer les choses”, a déclaré Arteta.

L’Espagnol prendra en charge son 100e match de Premier League en tant que manager d’Arsenal lorsque les leaders de la ligue accueilleront Fulham, septième, samedi.

“Le temps passe. Un tel privilège d’être dans ce club et d’atteindre ce nombre. J’espère que nous pourrons prolonger cela pendant une longue période et apporter de la joie et beaucoup de victoires », a déclaré Arteta.

