Mikel Arteta a laissé tomber son indice le plus fort à ce jour que Mesut Ozil pourrait encore revenir à l’action sous un maillot d’Arsenal un jour.

Le milieu de terrain allemand est complètement exclu de l’équipe depuis mars.

Et il a été exclu des équipes de Premier League et d’Europa League des Gunners, ce qui signifie qu’il ne peut pas figurer avant février au plus tôt.

Son contrat expirant à la fin de la saison, Ozil devrait quitter le club le plus tôt possible.

Mais interrogé sur le joueur avant le match de son équipe contre Burnley dimanche, Arteta a refusé d’exclure la perspective de ce qui serait un retour sensationnel au bercail pour Ozil.

« Il n’est pas dans l’équipe en ce moment », a déclaré Arteta. « Je me concentre uniquement sur les joueurs que nous avons ici.

« Mais quoi qu’il arrive en janvier, nous avons le temps de décider. »

L’ancien manager d’Ozil, Arsene Wenger, a récemment eu son mot à dire sur la situation et semblait viser une fouille subtile sur la façon dont Arteta a géré le joueur.