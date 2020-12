Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, aurait été tellement frustré par la défaite de son équipe contre Burnley le week-end dernier qu’il n’a pas parlé aux joueurs après le match.

Les Gunners se sont effondrés lors de la défaite 1-0 contre les Clarets aux Emirats lors de leur quatrième défaite consécutive à domicile en Premier League, et cela a vu la pression sur la position d’Arteta s’intensifier encore plus.

Ils ont fait un peu mieux mercredi, réussissant un match nul 1-1 contre Southampton malgré le carton rouge de l’arrière central Gabriel en deuxième période.

Mais ils restent en crise et languissent toujours en 15e position du classement avant le voyage du week-end pour affronter Everton.

Le résultat contre Burnley était sans doute le plus décevant de toute la saison, cependant, et selon The Athletic Arteta était si furieux contre la performance de ses joueurs qu’il n’a pas donné de discours d’équipe après le coup de sifflet à plein temps.

Au lieu de cela, il a attendu le lendemain à l’entraînement pour lancer une enquête et tenir une réunion avec son équipe pour discuter exactement des problèmes.

La même publication affirme également qu’il y a des grondements de mécontentement face à certaines des méthodes d’Arteta dans le vestiaire.

L’un des plus gros reproches de certains est de savoir comment certains joueurs sont perçus comme étant traités différemment des autres par l’Espagnol.