Mikel Arteta lésé par les échecs “scandaleux” d’attribuer des pénalités à Arsenal

Mikel Arteta a déploré deux échecs “scandaleux” à accorder des pénalités d’Arsenal contre une équipe de Newcastle qui les a empêchés de gagner à domicile et de marquer en Premier League, pour la première fois cette saison. Arsenal a estimé que Dan Burn avait gêné Gabriel Magalhães en seconde période, puis Arteta était furieux quand, au plus profond du temps additionnel, aucun coup de pied n’a été accordé après que le centre de Granit Xhaka ait frappé la main de Jacob Murphy. Cette dernière décision d’Andrew Madley semblait correcte, alors qu’un appel différent pour le premier aurait été hors de son contexte dans un jeu où les prises sur coups de pied arrêtés étaient routinières. Arsenal et Arteta frustrés par la masterclass défensive de Newcastle Lire la suite “Je suis vraiment fier de la façon dont nous avons joué, de la façon dont nous avons dominé le match”, a déclaré Arteta après un match nul et vierge qui permet à Arsenal de prendre huit points d’avance sur Manchester City, deuxième, qui a un match en moins. « Il nous a manqué cette étincelle dans le dernier tiers pour trouver la passe supplémentaire et, un peu, la qualité de finition. Nous avons eu beaucoup de situations autour de la surface pour faire mieux et puis il y a eu deux pénalités scandaleuses. Lorsqu’on lui a demandé lequel des incidents méritait le plus d’être puni à ses yeux, il a répondu : « Les deux, ce n’est pas particulier. C’est une pénalité ou pas une pénalité, et ce sont les deux pénalités. Arteta a minimisé une altercation tardive avec Eddie Howe comme “faisant partie du jeu”, refusant également de critiquer directement Madley et son équipe d’officiels. Il a répété qu’Arsenal “manquait les deux grandes décisions, évidemment”. Howe a affirmé ne pas se souvenir de la lutte entre Burn et Gabriel, mais a convenu que Murphy n’avait commis aucune infraction. “Je pense que si c’était l’inverse, je crierais pour ça”, a-t-il déclaré. “Probablement pas avec la conviction qu’il devrait être donné parce que la distance est trop serrée, je ne pense pas que le bras de Jacob soit en l’air, je pense qu’il est à ses côtés. Pour moi, cela ne devrait pas être une sanction. Inscrivez-vous pour Football Quotidien Newsletter quotidienne gratuite Commencez vos soirées avec le regard du Guardian sur le monde du football

Newcastle a offert peu d’avancées, un fait reconnu par Howe, mais il a salué un effort défensif de “première classe” d’une équipe qui reste troisième avec une seule défaite toute la saison. “Il y a un an, nous aurions trouvé un moyen d’encaisser là-bas”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous avons une nouvelle résilience dans l’équipe.”