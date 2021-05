Mikel Arteta: le patron d’Arsenal s’en prend aux médias et dit qu’il défendra toujours ses joueurs après sa victoire sur Chelsea | Actualités du football

Mikel Arteta a lancé une défense passionnée de ses joueurs d’Arsenal après leur victoire 1-0 contre Chelsea.

Le patron d’Arsenal a été irrité par la façon dont les commentaires lors de sa conférence de presse d’avant-match ont été décrits par les médias et insiste sur le fait qu’il n’a jamais douté de l’engagement de ses joueurs.

Arteta s’est retrouvé sous pression à la suite de la sortie d’Arsenal en Ligue Europa à Villarreal la semaine dernière, mais le but d’Emile Smith Rowe en première période à Stamford Bridge a remporté une troisième victoire consécutive en Premier League et l’Espagnol estime que la performance a mis en évidence leur solidarité.

« Rien n’est cassé. A l’intérieur, rien n’est cassé », a-t-il dit Sky Sports. « Ils [the media] essayez de me mettre des choses que je n’ai jamais dites.

« Vous pouvez voir l’esprit de l’équipe dès la première minute. Peu importe que nous jouions septième, huitième, neuvième. Vous ne pouvez jamais douter de leurs efforts et de leurs efforts. »

Interrogé sur les commentaires d’avant-match en question, Arteta a ajouté: « J’ai dit que si je n’obtiens pas 120% de réduction sur chaque joueur, c’est de ma faute et de ma responsabilité, mais ce n’était pas [portrayed] comme ça dans la presse et je suis tellement ennuyé avec ça.

« Je défendrai mes joueurs devant n’importe qui pour le reste du temps que je serai ici. Ils le méritent parce qu’ils le gagnent tous les jours.

















« Chaque joueur qui est ici fait ça. S’il ne le fait pas, il n’est pas là, parce que la seule chose que je vais exiger jusqu’au dernier jour, c’est qu’ils me donnent tout ce qu’ils ont. C’est incontestable et non- négociable, à 100%. «

Sur l’esprit d’équipe d’Arsenal, Arteta a ajouté: « Ils [the media] ne vont pas casser cela. Ils peuvent essayer, mais ils ne vont pas casser cela.

« Pas la chimie que nous avons – non seulement avec les joueurs mais avec notre staff, avec le plateau. Ils ne peuvent pas y toucher.

« S’ils essaient de le toucher, ce peut être avec des opinions, mais pas en disant quelque chose que je n’ai jamais dit. Je ne le prends pas. »

La victoire d’Arsenal à Stamford Bridge, leur première depuis 2011, les élève à la huitième place du classement de la Premier League, les gardant dans la course à la qualification européenne et ne les plaçant qu’à un point derrière leurs rivaux du nord de Londres, Tottenham.

« Je suis vraiment content de beaucoup de choses que nous avons faites », a ajouté Arteta. «Dès la première minute, l’attitude et le désir que nous avons montrés.

« Nous avons dû creuser, ce que vous devez contre cette équipe car c’est une équipe fantastique. Nous l’avons fait et nous avons tout donné pour essayer de faire le meilleur travail possible et nous l’avons fait.

« C’est une grande victoire pour le club, pour les joueurs et pour les fans. Je sais à quel point un derby de Londres signifie et cela fait 10 ans que nous n’avons pas gagné sur ce terrain, donc ça vous dit à quel point c’est difficile. »