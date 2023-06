Mikel Arteta: le patron d’Arsenal dit que manquer le titre de Premier League contre Manchester City « me fait toujours très mal » | Nouvelles du football

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, dit que cela « fait toujours très mal » d’avoir raté le titre de Premier League, mais il est satisfait des progrès qu’il a réalisés après avoir repris un club qui avait perdu son « âme ».

Les Gunners ont mené la course au titre de Premier League pendant 248 jours la saison dernière avant d’être finalement poursuivis par Manchester City de Pep Guardiola, qui a ensuite remporté le triplé, laissant le côté nord de Londres sans trophée pour une troisième saison consécutive.

Arteta admet que cela lui fait toujours mal que son équipe ait échoué, mais estime qu’il y avait beaucoup de points positifs à tirer du dernier mandat et de son mandat en général.

Dans une interview avec Marquel’Espagnol de 41 ans a déclaré : « À ce jour, cela me fait toujours très mal de ne pas avoir remporté le Premier (Ligue) après avoir passé 10 mois à me battre avec City.

« Mais c’est le sport. Cela dit, ce qui a été accompli avec une équipe aussi jeune en vaut la peine. C’est clair pour moi aussi. »

Arteta, qui a pris la relève à l’Emirates Stadium en décembre 2019, a poursuivi : « Cela a commencé il y a (plus) de trois ans. J’étais l’adjoint de Pep à City, nous avons joué contre Arsenal et j’ai vu que l’âme du club s’était perdue.

« Ce n’était pas apprécié, ce n’était pas ressenti. Je savais qu’il y avait la possibilité, peu de temps après, d’être sur l’autre banc et je savais que ce club est si grand qu’il fallait connecter l’équipe avec les supporters. Il a été difficile à faire, et maintenant je me sens heureux.

« Nous avons une identité claire, il y a une union et nous sommes pleins d’énergie. C’est la chose la plus importante. De haut en bas, ils poussent tous dans la même direction. »

Arteta a répondu à une question sur des informations le liant à un déménagement au Paris Saint-Germain, où il a passé une période de prêt de 18 mois au cours de sa carrière de joueur, en insistant sur le fait qu’il était « heureux » et « reconnaissant » d’être avec le club du nord de Londres. .

« Je peux seulement dire que je suis heureux à Arsenal », a-t-il déclaré. « Je me sens aimé, apprécié par nos propriétaires, Stan et Josh (Kroenke), et j’ai beaucoup à faire ici dans ce club. Je suis heureux et extrêmement reconnaissant d’être à Arsenal. »

Les Gunners lancent leur campagne 2023-24 contre Nottingham Forest le 12 août.

