Mikel Arteta: Le patron d’Arsenal dit que certains de ses joueurs n’ont pas tout donné cette saison et atteint leur potentiel | Actualités du football

Mikel Arteta a affirmé que certains de ses joueurs n’avaient pas donné leur maximum pour Arsenal cette saison et a admis que plusieurs avaient atteint leur limite.

Arsenal, confronté à une première saison sans football européen depuis 25 ans, doit combler un écart de quatre points par rapport à Tottenham, septième, avec trois matches à jouer pour se qualifier pour l’Europa Conference League, la nouvelle compétition de troisième niveau de l’UEFA.

Arteta, dont l’équipe a quitté la Ligue Europa la semaine dernière, a déjà déclaré qu’une refonte de son équipe était nécessaire cet été après sa première saison complète à la tête des Gunners.

Lorsqu’on lui a demandé si les joueurs avaient donné leur maximum cette saison, il a répondu: « Avec la majorité d’entre eux, oui. »

Pressé de savoir comment il change cela, Arteta a répondu: « Trouver une autre façon de le faire, les défier à nouveau, mettre quelqu’un à côté d’eux pour essayer de les pousser à nouveau. »

















L’Espagnol a ajouté que certains membres de son équipe avaient atteint leur potentiel.

« Certains d’entre eux peuvent atteindre un certain niveau et vous ne pouvez pas les pousser plus loin », a déclaré Arteta. «Vous voulez les faire évoluer mais ce n’est pas possible.

« Quand j’ai dit une majorité, je ne l’ai pas tous dit. Certains ont une grande contribution à apporter à ces résultats. »

Arsenal visite Chelsea en Premier League mercredi, en direct sur Sky Sports, et Arteta ne sait pas si le club devra vendre certains de ses joueurs de haut niveau afin de lever des fonds.

« Voyons ce qui se passe », a déclaré l’ancien capitaine d’Arsenal.

« Il est difficile de prédire celui-là mais en général nous n’aimerions pas le faire parce que nous allons seulement être plus forts [if we keep hold of them]. Il est clair que nous voulons améliorer l’équipe. Nous avons besoin de ressources. «

