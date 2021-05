Mikel Arteta: le patron d’Arsenal désireux de faire preuve de «créativité» après avoir admis avoir fait «beaucoup de mal» cette saison | Actualités du football

Mikel Arteta a l’intention de devenir « créatif » avec ses changements d’été après avoir admis qu’Arsenal avait « fait beaucoup de choses mal » cette saison.

Arsenal est confronté à la perspective de ne pas avoir de football européen la saison prochaine pour la première fois en 25 ans après une campagne nationale difficile, qui le place neuvième du classement de la Premier League avec deux matches à jouer.

L’Espagnol a déjà admis que son équipe avait besoin d’une refonte lors de la prochaine fenêtre de transfert, mais a également déclaré qu’il était confiant de pouvoir constituer une équipe d’Arsenal qui défiera à nouveau l’argenterie.

« Je veux réfléchir dans la semaine prochaine », a déclaré Arteta. «Je suis sûr que nous avons mal fait beaucoup de choses, je peux vous le dire à 100% maintenant avant de passer à travers.

«J’ai passé beaucoup de temps et d’efforts à identifier les points critiques à changer, puis comment ces changements vont être apportés et dans quel délai nous pourrions les faire.

«Je veux passer du temps à construire, avec toutes les fondations que nous avons en place maintenant, faire évoluer l'équipe et le club comme nous le souhaitons.

















«Je veux une pré-saison où nous pouvons travailler avec les joueurs et créer. Je suis une personne vraiment créative.

«Depuis que je suis venu ici, beaucoup de temps est pour prendre des décisions très difficiles qui doivent être annulées, mais je veux commencer à en faire de plus en plus.

« La capacité que nous avons de le faire est incroyable et je suis tellement excité à ce sujet. Je vois ce moment de grand changement comme une grande opportunité pour notre avenir. »

Arteta « blessée » par la sortie de Luiz, Willian part pour des discussions après une saison « difficile »

David Luiz quitte Arsenal à l’expiration de son contrat cet été



David Luiz est un nom confirmé déjà sur la liste de sortie après avoir accepté un départ à l’amiable lorsque son contrat expire en juillet.

Arteta a révélé qu’il se sentait «blessé» et «triste» d’avoir perdu le défenseur expérimenté, qui avait signé à Chelsea à l’été 2019.

« J’ai vraiment apprécié [working with David Luiz], J’ai appris de lui « , a déclaré Arteta. » Il a été très utile à chaque fois.

« Je ressens de la tristesse parce que vous vous attachez émotionnellement aux joueurs. Quand cela arrive à ce stade, c’est difficile et ça fait mal parce que cette relation est en train de disparaître. Je dois lui dire merci. »

Willian est prêt pour des discussions similaires avec Arteta et la hiérarchie d'Arsenal dans les semaines à venir.

















L’ancien ailier de Chelsea a encore deux ans sur son contrat avec les Gunners, mais le joueur de 32 ans a eu du mal à se mettre en forme sous Arteta, marquant une seule fois toute la saison.

« Cette saison a été difficile et j’en assume l’entière responsabilité car je dois être celui qui tire le meilleur parti de lui », a déclaré Arteta.

«Nous avons eu des moments mais pas au niveau qu’il avait avant.

« C’est l’évaluation que nous allons faire individuellement avec les joueurs et avec Edu, le conseil d’administration et la propriété pour prendre les bonnes décisions pour l’avenir. »