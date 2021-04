Mikel Arteta a déploré une autre décision du VAR qui allait à l’encontre de son équipe alors qu’Arsenal s’était vu refuser un penalty via un appel controversé lors de sa défaite 1-0 à domicile contre Everton.

Une erreur de Bernd Leno a vu les Gunners glisser vers une défaite frustrante lors d’une soirée où les supporters locaux ont défilé sur l’Emirates Stadium pour protester contre les propriétaires du club. L’action sur le terrain n’a pas rivalisé avec les manifestations d’avant-match, qui comprenaient des feux d’artifice manquants pendant une grande partie du match lui-même.

Arsenal a reçu une pénalité en deuxième période lorsque Dani Ceballos s’est écrasé après un défi de Richarlison, mais la décision a été annulée après qu’un contrôle VAR a jugé que Nicolas Pepe était hors-jeu dans la préparation.

« Cela s’est accumulé. Assez, c’est assez. Aujourd’hui j’en ai assez », a déclaré Arteta en colère. «Nous en avons eu beaucoup que personne ne nous explique. Cela affecte beaucoup de monde, notre travail et surtout notre club de football.

Nicolas Pepe rend le ballon à l’arbitre Jon Moss après l’appel du VAR



« Ce qu’ils [the match officials] faire est derrière le téléphone. C’est ce que je ne comprends pas.

« Nous étions la meilleure équipe mais il y a certaines décisions que nous ne pouvons pas contrôler. Interdire une pénalité 15 secondes avant – [we had] huit ou neuf touches [after Nicolas Pepe was offside] – Je l’ai vu 10 fois et je ne comprends pas. Cela peut être pris comme ils le souhaitent. Contrôle zéro. Quelqu’un doit expliquer cela.

« Nous étions la meilleure équipe. Nous manquions d’occasions nettes et d’avantage dans le dernier tiers. Ils sont très bien organisés mais nous avons concédé le but au mauvais moment et nous avons eu le penalty mais il n’a pas été donné. »

Pepe était légèrement hors-jeu lors de l’examen du VAR



Des milliers de supporters d’Arsenal se sont rassemblés avant le match de Premier League.

La relation entre les fans et le propriétaire Stan Kroenke a été tumultueuse ces dernières années, mais s’est encore aggravée lorsque les Gunners ont annoncé dimanche qu’ils s’étaient inscrits comme l’un des membres fondateurs d’une Super League européenne séparatiste.

La mauvaise volonté à l’égard de la nouvelle compétition était si féroce que, deux jours plus tard, Arsenal – ainsi que ses compatriotes de Premier League Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham – se sont tous retirés des plans.

















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire d’Everton contre Arsenal en Premier League



Mais la décision initiale n’a fait qu’exacerber l’appel des partisans à Kroenke à vendre, et ils se sont rassemblés à l’extérieur des Emirats pour appeler au changement.

Les partisans ont lancé des fusées éclairantes et brandi des banderoles anti-Kroenke – scandant son retrait et chantant également des chansons qui seraient généralement entendues dans les gradins.

Arteta a ajouté: « Nous savions [the protest] se passait et nous avons fait une préparation dans cet esprit. Ce n’est pas une excuse. J’ai déjà parlé de l’importance des supporters et du rôle qu’ils jouent. L’équipe a désespérément besoin d’eux pour être de retour à l’intérieur du stade. «

Mikel Arteta a exprimé sa colère face à l’appel à annuler le penalty de son équipe



Quant à savoir s’il voulait voir VAR retiré du jeu, l’Espagnol a déclaré: « J’aime vraiment le fait que nous puissions utiliser la technologie, mais nous avons besoin de cohérence, de clarté et nous avons vraiment besoin de voir leur [VAR] visages et leurs réponses. Ils doivent être clairs et les décisions doivent être expliquées [after the game to the media]. Nous étions la meilleure équipe ce soir, comme nous l’étions contre Fulham, mais nous sommes repartis avec un seul point en deux matchs.

« Nous n’avons pas eu les chances claires que nous voulions. Nous avons ensuite marqué un but contre son camp, et quand nous avons gagné le droit grâce à une décision, il a ensuite été enlevé. Nous savions que ce serait un point crucial de notre saison. comment nous avons donné cinq points lors de nos deux derniers matchs est assez difficile à décrire. J’ai donné quelques raisons, mais nous devons en trouver plus. Il est maintenant très difficile mathématiquement de se qualifier pour l’Europe à travers le championnat. «

Everton a quitté le nord de Londres avec les trois points après que Leno ait transformé un centre de Richarlison en son propre but pour donner aux Toffees une victoire 1-0, leur première victoire en sept matchs toutes compétitions confondues.

















Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, était satisfait de la performance de son équipe contre Arsenal, mais a admis que le match aurait dû être un match nul après que le hurleur de Bernd Leno leur ait offert un 1-0 en Premier League.



Le résultat représente un tir majeur dans le bras pour la quête des Merseysiders pour terminer aux places européennes, avec seulement trois points qui les séparent maintenant et Chelsea, quatrième.

« C’était vraiment important de rester attaché au sommet du classement », a déclaré le patron d’Everton Carlo Ancelotti. «La performance était bonne. C’est une bonne nouvelle ce soir et cela nous donne confiance pour les prochains matchs.

« Il [ending the 25-year wait for a win at Arsenal] est un cadeau incroyable pour nos supporters. Une bonne performance – pas top, mais solide. Nous avons essayé de jouer si possible et nous avons eu la chance de marquer un but.

« Arsenal a joué un bon match et peut-être qu’ils ont mieux joué avec le ballon mais défensivement nous avons été très solides. Enfin je peux dire que nous sommes de retour. Nous avons eu un moment difficile avec beaucoup de blessures mais cette victoire nous donne plus de motivation pour les prochains matchs. «

La colère d’Arteta est-elle justifiée?

Bernd Leno montre son désespoir après que son propre but ait offert la victoire à Everton



L’ancien attaquant d’Arsenal et d’Everton, Kevin Campbell, a déclaré à Sky Sports:

« La plus grande partie [Arteta’s annoyance in his post-match interview] parle de la performance de sa propre équipe. Il n’y a qu’un nombre limité de fois où vous pouvez couvrir les joueurs. C’était une mauvaise performance.

« Cela ne me remplit d’aucune joie, avec quoi que ce soit à voir avec la positivité. Pour moi, c’est une performance terne et sans vie, mais nous en avons vu tellement cette saison. Dix défaites à domicile et ça a l’air mauvais.

Eddie Nketiah rate de peu une tentative de tête aux Emirats



« Maintenant, vous pouvez dire que c’est au manager, que la responsabilité s’arrête avec lui et bien sûr que c’est le cas, mais en tant que footballeur professionnel, lorsque vous franchissez cette ligne blanche, c’est votre travail de performer. Vous devez avoir une certaine agressivité. votre jeu – vous êtes à la maison, il y a quelque chose en jeu pour Arsenal et vous avez réalisé une performance comme celle-là?

« Il n’y a pas assez de buts dans l’équipe, c’est sûr. Quand Aubameyang joue, c’est à ce moment qu’Arsenal a tendance à finir plus haut dans la ligue car il y a probablement huit à dix buts supplémentaires.

Graeme Souness de Sky Sports:

« Arsenal n’avait aucune agression et si vous êtes un supporter, il n’y avait rien pour vous exciter. Je pense que quand un entraîneur entre et tout ce qu’il peut souligner, c’est une pénalité qu’il aurait dû avoir, ce qui n’est jamais une pénalité, si c’est ça. vous accrochez votre chapeau pour obtenir un résultat, ce n’est pas bon.

Un trio de joueurs d’Everton discutent d’une situation de coup franc



« J’ai fait la remarque à la mi-temps – qu’est-il arrivé à notre match? Il y a l’incident avec le penalty [for Arsenal] cela n’a jamais été une pénalité, la réaction des joueurs à cela, la réaction de deux équipes qui avaient beaucoup à jouer ce soir et qui n’avaient pas vraiment de feu ou d’agression à leur sujet.

« Tous ceux à qui je parle veulent voir plus d’agressivité dans le jeu. Cela vient de l’intérieur. Cela vient de ne pas vouloir perdre un tacle ou une tête et certainement pas de perdre le jeu. Arsenal ressemble à un groupe de joueurs qui ne font que passer par les mouvements. . «

Et après?

Arsenal reviendra en Ligue Europa jeudi prochain alors qu’il se rendra pour affronter Villarreal lors du match aller de la demi-finale à 20 heures avant de se rendre à Newcastle en Premier League le 2 mai, en direct le 2 mai. Sky Sports; coup d’envoi à 14h.

Everton accueillera Aston Villa à Goodison Park en Premier League samedi prochain à 20 heures.