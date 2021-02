Mikel Arteta sait que les comparaisons entre lui et son mentor Pep Guardiola dureront aussi longtemps qu’il sera entraîneur de football.

Mais le patron d’Arsenal sait également que toute comparaison est injuste car il n’y a aucune symétrie entre les situations dans lesquelles ils se trouvent.

Guardiola, 11 ans senior d’Arteta, a été remis les rênes à Barcelone après un passage court mais réussi à la tête de l’équipe B du club catalan.

Il a hérité d’une écurie de pur-sang au Camp Nou avec Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta et Carles Puyol en chef parmi eux.

Guardiola avait encore besoin de travailler sa magie pour aider ce groupe à atteindre les sommets qu’il atteignait et, ce faisant, il en a fait l’un des côtés les plus convaincants du jeu.

Ses réalisations l’ont placé sur un parcours qui l’a conduit dans le club le plus grand et le plus riche d’Allemagne, puis à Manchester City, l’équipe la plus riche de la division la plus riche du match.

Arteta n’est guère à l’autre bout du spectre – Arsenal est, après tout, un club riche aussi.

Mais ils n’ont rien de comparable aux ressources dont dispose City et l’Espagnol n’a pas non plus hérité d’un vestiaire avec une philosophie gagnante déjà inculquée, comme son ancien compagnon en a dans chacun de ses clubs.