Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, craint de manquer certains de ses joueurs clés pour leur affrontement crucial en Premier League avec Manchester City dimanche.

Avec Jurrien Timber déjà absent pour les prochains mois et Gabriel Martinelli et Thomas Partey en difficulté également pour leur forme physique, la dernière chose dont Arsenal avait besoin était qu’un autre joueur clé se blesse contre Lens mardi soir en Ligue des champions.

Mais c’est exactement ce qui s’est passé. Lors de la défaite 2-1 des Gunners face aux Français, Bukayo Saka est sorti en boitant à la 34e minute du match après avoir ressenti des douleurs musculaires.

S’exprimant ensuite, Arteta a souligné l’étendue de la blessure de Saka.

Saka a dû être remplacé à la 34e minute (Crédit image : Getty Images)

« Ça n’a pas l’air bien », dit le Le patron d’Arsenal a déclaré. « Il a essayé de talonner un ballon en première mi-temps et a ressenti quelque chose de musculaire. Il se sentait mal à l’aise pour continuer, nous avons donc dû le retirer.

« Nous n’en savons pas plus. C’était suffisamment important pour ne pas lui permettre de continuer à jouer et c’est une inquiétude pour nous. »

Le revers de Saka survient après qu’il ait quitté lentement le terrain ce week-end lors de la victoire 4-0 d’Arsenal contre Bournemouth. Arteta ne regrette pas d’avoir joué l’ailier anglais mardi, malgré l’arrivée de Manchester City en championnat dimanche.

Arteta a souligné à quel point la Ligue des champions est une compétition extrêmement importante où chaque match compte, Saka étant également désespéré de jouer contre Lens.

Arsenal a perdu 2-1 à l’extérieur contre Lens (Crédit image : Getty Images)

« C’est un coup qu’il a reçu l’autre jour et il allait parfaitement bien. C’était une talonnade, une action qui peut produire ce genre de blessure. Voyons quelle en est l’ampleur et après, il sera trop tard. Les derniers ont été plus de coups qu’autre chose.

« Il n’a pas vraiment manqué de matchs. Nous lui avons donné une pause contre Brentford (en Coupe Carabao) la semaine dernière et c’est tout.

« Il avait vraiment hâte de jouer comme tous les joueurs. C’était une grande soirée de Ligue des champions. J’ai dressé un tableau du type de scénario auquel nous allions être confrontés aujourd’hui et ils le savaient tous. Mais cette Ligue des champions est si difficile à vivre. gagner à l’extérieur. Aujourd’hui, nous prenons une grande leçon. »

