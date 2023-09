Mikel Arteta inaugure l’ère de la rotation des gardiens… ou l’a-t-il fait ?

Perché en avant sur sa chaise, scrutant la salle comme pour évaluer son pouvoir de persuasion, Mikel Arteta a livré une explication d’après-match qui sera à l’avenir considérée comme l’une des deux choses suivantes : un recadrage visionnaire de l’idée selon laquelle le statut de numéro un appartient à un seul gardien, ou un pansement collant sur une situation délicate trop fragile pour être déballée.

Ici et maintenant, la surprise face à la décision de donner à la recrue estivale David Raya ses débuts lors de la victoire 1-0 d’Arsenal contre Everton aux dépens d’Aaron Ramsdale – le premier choix des deux dernières saisons – a été accueillie avec le raisonnement selon lequel la convention est peut-être trop ancré en ce qui concerne la hiérarchie des gardiens de but.

« C’est quelque chose qui a été historiquement fait comme ça, mais je ne peux pas avoir deux joueurs comme ça au même poste et ne pas les jouer. David a d’énormes qualités comme Aaron, comme Karl (Hein), mais nous devons les utiliser », a-t-il déclaré.

«Je suis un très jeune manager. J’occupe ce poste depuis trois ans et demi et j’ai peu de regrets pour ce que j’ai fait. L’une d’elles était qu’à deux reprises, j’avais l’impression qu’il me fallait entre 60 et 85 minutes, en deux matchs, pour changer de gardien à ce moment-là. Mais je ne l’ai pas fait.

« Je n’ai pas eu le courage de le faire. Mais je suis capable de prendre un ailier, un attaquant ou de mettre un défenseur central en jeu pour revenir à cinq (en arrière) et conserver ce résultat ? Nous avons fait match nul et j’étais tellement mécontent.

« Quelqu’un va le faire. Peut-être que (la réaction) sera : « C’est étrange, pourquoi ? »… Pourquoi pas ?

C’est la tension qui est en jeu. Arteta a fait valoir que la réaction à la rotation des gardiens de but devrait être proportionnelle à l’acte d’échanger Eddie Nketiah contre Gabriel Jesus, Fabio Vieira contre Kai Havertz ou Takehiro Tomiyasu contre Oleksandr Zinchenko.

Mais la norme selon laquelle une équipe a un gardien de but préféré est celle qui a été presque universellement respectée – et c’est pourquoi la signature de Raya de Brentford allait toujours conduire à poser ces questions dès la première apparition de l’Espagnol.

Un seul gardien de but peut jouer à la fois. Les remplacer pendant un match en fonction de certaines circonstances est une option – faire appel à des spécialistes de la sauvegarde des pénalités avant les tirs au but montre comment les choses peuvent devenir normales – mais cela pourrait signaler à l’opposition qu’Arsenal a peur et se replie.

Le départ du joueur aurait également un coût humain et c’est là que la proposition d’une division égalitaire des gardiens de but risque de ne pas être bloquée.

Si la forme de Nketiah monte en flèche, Arteta pourrait toujours changer de forme ou sacrifier un ailier pour intégrer lui et Jésus dans la même équipe. Les voltigeurs peuvent investir dans l’idée d’un jeu en équipe et dans leur rôle de « finisseurs », car les positions et les systèmes sont très malléables.

Est-il vraiment possible d’alterner régulièrement les gardiens de but sans ordre hiérarchique établi ? Si l’un d’eux commet une erreur majeure, est-ce que cela le relègue au deuxième choix ? Cela ne créerait-il pas un manque de familiarité avec leurs défenseurs ?

Seul le temps nous le dira et si la rhétorique d’Arteta correspond à ses actions. Il est difficile de croire qu’un manager, en particulier un manager aussi motivé qu’Arteta, n’ait pas d’opinion sur le gardien de but qui est globalement l’option la plus forte pour la plupart des matchs.



(Stu Forster/Getty Images)

Si Ramsdale ne participe pas au derby du nord de Londres dimanche, il est tout à fait naturel qu’il ait le sentiment que son rôle a été marginalisé ou qu’il est progressivement mis à l’écart.

Il semblerait invraisemblable qu’Arteta puisse naviguer dans la série de matchs d’octobre contre Manchester City, Chelsea et Séville sans que des conclusions soient tirées de ses sélections. C’est là le véritable test pour savoir si cette théorie a une quelconque longévité dans la pratique.

Cependant, s’il divise les matchs avec uniquement le style d’opposition comme thème potentiel, sa position constituera une rupture audacieuse par rapport au statu quo.

Raya et Ramsdale ne sont cependant pas exactement deux profils diamétralement opposés. Le premier a connu une excellente saison dernière à Brentford, empêchant l’équivalent de cinq buts supplémentaires en fonction de la qualité des chances et du placement des tirs, tandis que sa longue précision de frappe est un attribut, mais la marge là-bas est quelque chose influencée par le jeu relativement direct de Brentford.

Raya contre Ramsdale 2022-23 Raya Ramsdale xG-Objectifs contre 5 -2 Passé lancé (distance 40m+) 50,7% 35,4% Taux de réussite des passes lancées 39,3% 25,4% Coups de pied de but lancés 70,3% 59,5% Les croix se sont arrêtées 8,7% 5,8% Actions défensives en dehors de la zone d’enclos 1,42 1.13

La force de Raya en collectant des centres a aidé contre une grande équipe d’Everton, ce qui fait probablement partie de la logique derrière son départ. Il s’est montré agressif en sortant de sa ligne et les a traités avec confiance, comme il l’avait fait lors de l’échauffement avec l’entraîneur des gardiens Inaki Cana, qui reculait pour recréer un scénario de match.



Raya avait l’air à l’aise pour prendre des centres contre Everton dimanche (Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

Le positionnement de Raya au coup d’envoi était extrêmement avancé et cela a donné le ton pour une performance impeccable avec ses pieds. Il a reçu un coup de pouce de Zinchenko lorsqu’il a joué calmement au milieu de terrain pour créer un triangle, a effectué une belle passe sur la ligne à Ben White sous pression et a présenté ses diagonales précises à l’arrière latéral à plusieurs reprises, ce qui a aidé Arsenal à échapper à la pression.

Le point de vue d’Arteta suscite certainement la réflexion et nous oblige à nous demander si un gardien de but stable étant le fondement d’une équipe à succès est l’un de ces truismes qui n’ont pas été contestés depuis trop longtemps.

L’innovation a toujours tendance à être considérée comme idiosyncratique jusqu’à ce qu’elle soit prouvée efficace, puis acceptée et adoptée par le grand public. Les arrières latéraux inversés et les joueurs couchés horizontalement derrière le mur sur un coup franc sont deux exemples d’orthodoxie remise en question.

Atteindre la parité avec deux gardiens semble être une tâche plus difficile car elle implique des egos, de l’équité et de l’émotion.

Luis Enrique a réussi à apaiser les numéros un Claudio Bravo et Marc Ter Stegen au cours des saisons 2014-15 et 2015-16, qui ont remporté cinq trophées sur six. Bravo a joué des matchs de la Liga et Ter Stegen a joué les compétitions de coupe.

Ramsdale, qui a joué un rôle dans l’obtention par Arsenal du football en Ligue des champions et a signé un contrat jusqu’en 2026 en mai, serait-il satisfait d’un arrangement qui l’aurait vu rater la plus grande scène de toutes ? Non. Serait-il heureux de ne pas jouer dans la ligue alors qu’ils visent à pourchasser City ? Non.

Mais Raya n’a pas non plus traversé la capitale pour siéger en tant que députée. Les deux joueurs ont l’Euro 2024 au coin de la rue.

Giovanni van Bronckhorst a utilisé la même approche qu’Arteta chez les Rangers lorsque Allan McGregor et Jon McLaughlin se disputaient la place de titulaire la saison dernière, mais une grave erreur de McLaughlin lors d’une défaite dans le derby Old Firm a vu le manager affirmer publiquement que McGregor était en fait le premier reconnu. choix.

Cela a créé la perception d’indécision et d’un homme qui réfléchit trop, mais Arteta y voit un moyen impitoyable d’élever à nouveau les normes.

Ramsdale a peut-être félicité ses coéquipiers alors qu’ils émergeaient en seconde période tandis qu’Arsenal publiait un message sur X avec la légende « The GK Union », mais un manager doit généralement se séparer de la prétention qu’il peut garder deux jeunes. , les gardiens ambitieux heureux.

Mais si Arteta n’a pas à finalement accrocher ses couleurs à un mât de gardien de but cette saison, alors il a peut-être ouvert la voie à la prochaine mode du sport.

