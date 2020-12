Arsenal n’a pas pu revenir à la victoire mercredi soir – mais le manager Mikel Arteta espère qu’un moment du match pourra faire en sorte que cela change bientôt.

Le capitaine et homme clé Pierre-Emerick Aubameyang a finalement mis fin à une course de 648 minutes sans but en Premier League à domicile pour remporter l’égalisation contre Southampton.

Les difficultés d’Aubameyang ont mis en évidence les frustrations offensives d’Arsenal lors d’une campagne difficile.

Mais Arteta espère que l’international gabonais trouvera enfin le filet peut être un moment qui relance sa saison et, à son tour, changera la fortune des Gunners.

S’exprimant après le match, Arteta a déclaré: «J’espère que cela va tout changer et qu’il commencera à marquer à chaque match.

«C’est ce dont nous avons besoin pour le moment.

«Nous avons besoin de points, pour ce faire, nous avons besoin de plus de buts et d’être plus efficaces quand nous en avons l’occasion, donc je pense que ça va lui faire du bien.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu un poids se soulever des épaules d’Aubameyang après le match, il a ajouté: «Je n’ai pas à le voir.