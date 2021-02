Pour le club Blank of England, c’était un autre chalut stérile et Mikel Arteta avait l’air assez déconcerté.

Après leur 10e défaite – et leur neuvième échec à marquer – en 23 matchs de Premier League, Arsenal de milieu de table n’est sur la route de nulle part.

Les artilleurs pressent assez fort, mais un rouleau à pâtisserie le fait aussi lorsque vous faites de la pâtisserie.

Leur ballon de football est assez joli, mais les motifs de vos rideaux Laura Ashley le sont aussi.

Arsenal ennuyeux et ennuyeux? Non, mais cette saison, ils ne marquent tout simplement pas, marquent Arsenal – et leur manque d’instinct impitoyable dans la surface conduit le manager Arteta à la distraction.

Ce n’est pas depuis 2005-6, lorsque l’équipe d’Arsène Wenger a tiré 11 blancs en 38 matchs, que les Gunners ont souffert autant de frustration sans but – et cette saison, ils ont eu la consolation d’atteindre la finale de la Ligue des champions.

À Villa Park, où ils ont été battus par le 100e but en carrière d’Ollie Watkins après seulement 74 secondes, Arsenal n’avait rien à montrer pour 66% de possession et 14 tirs.

Au lieu d’un credo d’assassin, ils ont apporté des pistolets à eau à une fusillade.