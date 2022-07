Mikel Arteta fournit une mise à jour sur les blessures d’Arsenal avant la nouvelle saison

Mikel Arteta a fourni une mise à jour sur les blessures de son côté après la dernière victoire d’Arsenal.

Les Gunners ont affronté Everton au stade M & T Bank de Baltimore, dans le Maryland, aux premières heures de dimanche matin.

Arsenal s’est lancé dans le match en cherchant à remporter deux victoires sur deux en pré-saison et a pu le faire grâce aux buts de Gabriel Jesus et Bukayo Saka.

Après le match, Arteta a abordé un certain nombre de sujets, y compris les nouvelles de l’équipe :

«Nous avons eu Kieran [Tierney] avec un léger problème, nous avons eu Emile [Smith Rowe] aussi avec un niggle musclé, Tomiyasu aussi et Ben [White]”, a déclaré le patron.

“Les autres vont bien, mais c’est une question de jours avec eux.”

Sur White, il a ajouté: “Il avait un souci dans son quad et nous devions le protéger, mais il s’est entraîné avec l’équipe hier, alors j’espère qu’il ira bien.”

La nouvelle signature Fabio Vieira est une autre sur la touche. L’international portugais des moins de 21 ans a été aperçu il y a quelques semaines avec une botte de protection et il est toujours en train de reprendre l’entraînement complet :

“Il avait un léger problème à l’os”, a confirmé Arteta. “J’espère qu’il commencera à s’entraîner la semaine prochaine.”

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Ailleurs, Mikel Arteta a suggéré que la recherche d’un attaquant par Arsenal était terminée, déclarant que Gabriel Jesus et Eddie Nketiah avaient tout ce dont ils avaient besoin :

“Ils ont tout ce dont nous avons besoin”, a déclaré Arteta. “Tout d’abord, ils sont vraiment intenses, tous les deux. Leur façon de presser, la façon dont ils peuvent maintenir la pression avec l’adversaire est excellente.

«Les deux peuvent l’enfiler derrière, ce qui permet aux gens d’avoir des espaces à l’intérieur. Ils sont vraiment bons dans le jeu de liaison et les deux ont un œil sur le but, ce que font les 9. Mais ce ne sont pas que des 9, ils ont toutes les qualités pour notre façon de jouer, ils sont fantastiques.

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23