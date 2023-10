Mikel Arteta fait référence à la citation d’Usain Bolt pour résumer les difficultés de Kai Havertz à Arsenal

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a fait référence à une citation de la légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt pour résumer les difficultés de Kai Havertz après le premier but de l’Allemand pour les Gunners.

Havertz a marqué sur penalty lors de la victoire 4-0 d’Arsenal à Bournemouth samedi pour ouvrir son compte avec le club du nord de Londres et alléger un peu la pression suite à un barrage de critiques de fans suite à son transfert estival de Chelsea.

Arteta pense que l’Allemand, qui joue un rôle plus important pour les Gunners, gagnera en confiance après sa frappe remontant le moral sur la côte sud.

« Cela va probablement tout changer », a-t-il déclaré aux journalistes après le match. « Mais tout d’abord, s’il avait des points d’interrogation sur ce que nous ressentons pour lui, à quel point nous l’aimons, à quel point nous apprécions tout ce qu’il fait, je pense que c’est fini.

« Je pense que dans le sport, Usain Bolt l’a dit un jour : ‘Je dois m’entraîner quatre ans pour courir neuf secondes.’

« Parfois, il faut faire beaucoup et on ne le voit pas, mais à ce moment-là, on le voit, je suis sûr que ce qu’il a vécu ces dernières semaines, ce moment vaut chaque instant des autres moments. »

Arteta a récemment révélé qu’il avait utilisé une métaphore sur sa femme pour tenter de motiver Havertz, qui a coûté 65 millions de livres sterling lorsqu’il a signé de Chelsea cet été.

Les Gunners restent invaincus en Premier League cette saison et occupent la troisième place après sept matchs, derrière leur rival du nord de Londres, Tottenham, à la différence de buts et à un point du champion Manchester City.

