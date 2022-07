Mikel Arteta fait le point sur le duo clé d’Arsenal

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a fait le point sur la condition physique de deux stars clés dimanche.

Arsenal a affronté son rival londonien Chelsea lors d’un match amical de pré-saison aux premières heures de dimanche matin.

Les Gunners sont sortis vainqueurs de la journée grâce à des buts bien travaillés de Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Martin Odegaard et Albert Sambi Lokonga.

Martin Ødegaard fait 2-0 contre Chelsea ! 🔥@ESPNPlus pic.twitter.com/Z9eVDOzk8e — ESPN FC (@ESPNFC) 24 juillet 2022

Après le match, Mikel Arteta a été interrogé sur le dos-quatre qu’il a utilisé contre Chelsea, qui a vu Oleksandr Zinchenko faire ses débuts et Ben White déployé à l’arrière droit.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était impressionné par les quatre arrières susmentionnés, Arteta a déclaré: “Pour le moment, Tierney et Tomiyasu ne sont pas en forme, nous avons d’autres options, mais je pense que c’était bien d’essayer différentes choses, de construire des relations en grand matchs, et je suis content de la façon dont ils ont joué.

Sur Tomiyasu, il a ajouté : « Ouais, Tomi est vraiment sur le point de commencer à faire des séances d’entraînement. Espérons que la semaine prochaine et Fabio [Vieira] probablement un peu plus longtemps.

“Je pense qu’il a besoin d’environ une semaine avant de commencer avec l’équipe, mais il a travaillé dur et il n’a vraiment pas eu de chance de commencer sa carrière à Arsenal de cette manière, mais encore une fois, il s’intègre bien.”

Arteta donne également son verdict sur les débuts de Zinchenko : “Il était désespéré de jouer et je le savais. C’était un maximum de 45 minutes mais on voyait tout de suite qu’il était à l’aise.

“Il comprend tout ce que je veux, il comprend le processus et je pense qu’il a fait un très bon match.”

