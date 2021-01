Mikel Arteta admet qu’il ne sait pas quand Kieran Tierney sera de retour pour Arsenal, admettant que les Gunners l’ont manqué jeudi soir.

Tierney est devenu un joueur de plus en plus important pour Arsenal cette saison, à la fois en défense, mais de manière cruciale pour l’avenir.

Un problème musculaire l’a empêché de participer au match nul 0-0 des Gunners avec Crystal Palace, et Arsenal était nettement moins efficace en attaque.

Arteta a fourni une mise à jour sur Tierney après le match, en disant: « Je ne sais pas [when he will be back]. Il va passer une IRM et nous verrons comment il va. «

Sur combien Arsenal lui a manqué contre les Eagles, il a ajouté: « C’est une vraie menace et la façon dont nous jouons et la façon dont nous attaquons sur ce côté gauche, c’est un joueur vraiment important. Nous ne l’avions pas, il est blessé. , et nous devons trouver d’autres solutions. »

Arteta n’était pas le seul homme à croire qu’Arsenal avait raté l’arrière gauche jeudi soir.

Le camarade arrière de Tierney, Hector Bellerin, a souligné qu’Arsenal aurait pu faire avec le défenseur bombarder l’aile et fouetter des balles dans la surface contre Palace.

Bellerin a dit: « Ouais je pense que oui [we missed Tierney]. Nous manquons tous les joueurs lorsqu’ils ne sont pas sur le terrain.