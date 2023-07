Declan Rice est le nouveau « phare » d’Arsenal, avec son aura et son leadership donnant à l’équipe une dimension différente, explique Mikel Arteta.

Une saison d’énormes progrès s’est finalement terminée par une déception car les Gunners n’ont pas remporté de trophée, notamment en deçà de la course au titre de Premier League derrière Manchester City.

4 Arsenal a fait sauter la banque pour signer Rice, payant West Ham 105 millions de livres sterling pour ses services, un record pour un joueur britannique Crédit : Getty

Mais Arsenal a fait preuve de beaucoup d’ambition dans la fenêtre de transfert, dépensant plus de 200 millions de livres sterling pour trois signatures à succès à Rice, l’attaquant Kai Havertz et le défenseur Jurrien Timber.

Rice est l’acquisition estivale la plus remarquable à l’Emirates Stadium et en Premier League jusqu’à présent, et le patron des Gunners, Arteta, est ravi d’avoir enfin l’homme dont son équipe a besoin.

« Je le vois comme un phare – qu’il est prêt à éclairer les autres et à améliorer les autres et à rendre l’équipe meilleure et c’est une énorme qualité », a déclaré Arteta.

« Pour moi, pour être milieu de terrain, il faut avoir ça et il l’a à 100%.

« La façon dont il parle et se présente, son ambition et sa passion pour le jeu. C’est exactement ce dont nous avions besoin.

« C’est son leadership, son aura, l’expérience qu’il a déjà dans la ligue qu’il va apporter et l’équipe à une autre dimension je pense. »

4 Est-ce la pièce manquante du puzzle de Rice Arsenal? Crédit : Getty

4 Arteta a été très bien soutenu cet été Crédit : Getty

Arteta parlait avant les matchs de pré-saison d’Arsenal en Amérique, qui les voit affronter Manchester United et Barcelone, alors qu’ils affrontent un XI MLS All-Stars lors de leur première sortie aux États-Unis jeudi.

La signature de Rice n’a été annoncée que le week-end dernier, mais Arteta dit que l’ancien homme de West Ham s’installe déjà bien.

« Je pense que vous connaissez tous son leadership, sa personnalité, l’expérience qu’il a déjà à 24 ans », a ajouté le patron des Gunners.

« Très fluide (transition dans le groupe). Il est déjà très proche de quelques-uns des garçons, il connaissait évidemment aussi quelques-uns des garçons du camp d’Angleterre. Il semble très heureux. »

4 Rice semble déjà être l’un des leaders de l’équipe Crédit : Getty

Il semble qu’Arsenal ait fait toutes ses activités principales pour l’été, bien qu’Arteta ait admis qu’on ne peut jamais dire jamais.

« Très heureux, évidemment, comme vous pouvez l’imaginer », a déclaré Arteta à propos de l’activité de transfert d’Arsenal. « Nous avons signé les joueurs que nous voulions, nous les avons signés tôt et ils commencent à s’adapter très rapidement à l’équipe.

« Nous avons maintenant un peu de temps pour nous préparer et pour eux aussi pour avoir la meilleure chance de s’exprimer de la bonne manière.

« Pour s’adapter, ils doivent évidemment expérimenter quelques jours à quoi ça ressemble (à) Arsenal. »

« Voyons voir », a déclaré Arteta lorsqu’il a été interrogé sur d’autres signatures cet été.

« Il reste encore beaucoup de temps sur le marché et beaucoup d’attentes sont également présentes chez certains de nos joueurs, nous devrons donc voir comment les choses évoluent dans les deux prochaines semaines.

« Nous serons vigilants, il est encore temps de faire les choses, il est encore temps aussi de sortir évidemment. Je suis sûr que les choses vont bouger. »