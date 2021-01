Mikel Arteta a admis qu’Arsenal doit apprendre de ses erreurs passées en confiant des contrats à long terme aux mauvais joueurs.

Les Gunners ont récemment accepté de mettre fin à l’accord de 350000 £ par semaine de Mesut Ozil six mois à l’avance afin qu’il rejoigne Fenerbahce ce mois-ci.

Le défenseur grec Sokratis Papastathopoulos est dans un bateau similaire, avec son contrat de 90000 £ par semaine qui devrait également être mis en réserve pour lui permettre de quitter le club.

Aucun des deux joueurs n’était dans les plans d’Arteta cette saison ou ne semblait aller de l’avant, mais ils ont continué à coûter beaucoup d’argent au club.

Et Arteta a exhorté les chefs d’Arsenal à apprendre leur leçon lorsqu’il s’agit de gérer les négociations contractuelles afin qu’ils ne soient plus dans les mêmes situations.

« Vous ne voulez pas retrouver cette position, c’est sûr », a déclaré l’Espagnol. «Pas pour le joueur, pas pour le club.

«Mais cela se produit de plus en plus dans tous les clubs et cette situation que vous pouvez voir dans d’autres clubs se passe comme ça.

«Je pense que vous devez avoir cette communication ouverte, évidemment pour l’empêcher autant que possible et si elles se produisent, prenez simplement une décision et n’essayez pas de retarder une situation qui ne fonctionne pas plus longtemps.