Mikel Arteta est toujours destiné à devenir manager, déclare l’ancien coéquipier d’Arsenal

Arsenal (s’ouvre dans un nouvel onglet) Le patron Mikel Arteta a toujours été destiné à devenir manager, selon son ancien coéquipier des Gunners Lukas Podolski.

Podolski a passé trois saisons de 2012 à 2015 à l’Emirates Stadium avec Arteta, qui a été capitaine lors de la dernière campagne de l’attaquant dans le nord de Londres.

Et l’ancien international allemand pouvait dire en partageant un terrain avec l’Espagnol qu’il devait faire la transition vers le domaine technique après avoir pris sa retraite.

Parler à QuatreQuatreDeux pour le dernier numéro disponible à l’achat (s’ouvre dans un nouvel onglet)le vainqueur de la Coupe du monde 2014 – maintenant âgé de 37 ans et jouant pour le club d’enfance Gornik Zabrze en Pologne – a décrit le potentiel managérial qu’il a vu à Arteta et a félicité les Gunners pour être restés fidèles à leur patron lorsque les choses se sont compliquées:

“Mikel était un personnage formidable, agréable à travailler et passionné de football. Il était exactement le même qu’aujourd’hui : il s’est donné à 100 %. Il n’a pas changé.

“Mikel avait décidé qu’il voulait devenir manager, et il a tout préparé pour cela. J’ai vu, sur et en dehors du terrain, qu’un jour il deviendrait manager ; il avait cette vision.

“La chose la plus intéressante est que le conseil d’administration lui a donné du temps. Tout le monde disait:” Nous devons changer de manager. Pourquoi l’ont-ils recruté? – mais il fait confiance au processus. Tout le monde travaille pour un seul objectif et maintenant vous pouvez voir ce qu’un bon dépistage, des transferts et des décisions peuvent faire. Lorsque vous faites confiance au processus et que tout le monde travaille ensemble, alors tout est possible.”