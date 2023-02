Mikel Arteta efface la défaite d’Arsenal contre Manchester City

Mikel Arteta a minimisé l’impact de Manchester City faisant tomber Arsenal du haut du tableau de la Premier League en insistant sur le fait qu’un “marathon psychologique” nous attend dans la course au titre.

Les champions en titre ont atteint le sommet pour la première fois depuis le 5 novembre après une victoire 3-1 à l’Emirates Stadium.

– Ogden: la course est lancée après que City a battu Arsenal pour prendre la tête

Le penalty de Bukayo Saka à la 42e minute a annulé le premier match de Kevin De Bruyne avant que les buts de Jack Grealish et Erling Haaland en seconde période ne donnent à City une victoire potentiellement décisive.

Après le match, Arteta a déclaré: “Psychologiquement, il y a encore un marathon là-bas. Donc psychologiquement [the title] est très loin. Je l’ai dit il y a trois mois et je l’ai dit aujourd’hui, c’est à propos de demain. La chose la plus importante est de savoir comment nous serons demain et de nous concentrer là-dessus parce que le reste des choses, nous ne savons pas ce qui va se passer.

“Nous devons choisir [up] les points, car les performances sont au rendez-vous. Ce que nous avons fait aujourd’hui contre cette équipe, croyez-moi, ce n’était pas le match qu’ils voulaient jouer.

“Mais nous voulions les points et nous ne les avons pas obtenus et à la fin, les matchs se décident dans les cartons et nous avons trop donné aujourd’hui et nous n’avons pas été assez impitoyables pour convertir nos chances. C’est ce que nous devons améliorer. “

Mikel Arteta, à droite, donne des instructions à Granit Xhaka lors de la défaite d’Arsenal contre Manchester City. Getty Images

Thomas Partey a raté le match en raison d’un problème musculaire et il reste incertain pour le déplacement de samedi à Aston Villa.

L’homologue d’Arteta, Pep Guardiola, a convenu avec son ancien assistant que la course avait encore un long chemin à parcourir.

“Ils ont joué un match de moins, donc je considère qu’ils sont en tête de la ligue”, a déclaré Guardiola aux journalistes. “Il reste encore beaucoup de matchs à jouer, la Ligue des champions approche, la Ligue Europa approche. Beaucoup, beaucoup de difficultés pour tout le monde.

“Mais ce qui est important, c’est le fait que nous aurions pu venir ici il y a quelques semaines, peut-être avec huit ou neuf points de retard. Perdre ici, cela aurait été presque fini.

“Mais maintenant, à cause du fait qu’ils ont perdu des points, nous sommes venus ici pour avoir la chance d’être proches, nous avons gagné le match, nous sommes là.”

City doit encore affronter Arsenal à domicile fin avril, date à laquelle Guardiola pense que la course va bouillir.

“Cette ligue sera décidée pour les huit ou 10 derniers matchs. Il en reste 15. Beaucoup de matchs et fatiguant pour les joueurs.”