«Ma philosophie sera claire. J’aurai tout le monde engagé à 120%, c’est la première chose », a déclaré Mikel Arteta, avant de recevoir les clés de l’Emirates Stadium.

À l’époque, l’assistant de Manchester City s’était forgé une réputation comme l’un des entraîneurs les plus respectés du football européen, un certain nombre de clubs se disputant ses services.

«Ensuite, je veux que le football soit expressif, divertissant», a-t-il ajouté. «Je ne peux pas avoir une conception du football où tout est basé sur l’opposition. Nous devons dicter le jeu, nous devons être ceux qui prennent l’initiative et nous devons divertir les gens qui viennent nous regarder.

Mais avec son anniversaire d’un an au club dans seulement sept jours, cet objectif de divertir et d’exprimer est menacé.

Les statistiques sont largement connues. En 11 matchs de Premier League, l’équipe d’Arteta n’a réussi à marquer que dix fois, les trois derniers étant les seuls à enregistrer moins.

Et en termes de création de chances, les Gunners sont sans égal. Aucune équipe n’en a créé moins et le capitaine du club Pierre-Emerick Aubameyang subit sa période la plus difficile depuis des années.

C’est un malaise qui s’est installé parmi tous les attaquants d’Arteta, mais peut-être pas plus que la signature d’été Willian.

Lorsque le Brésilien a accepté un contrat exceptionnel de trois ans aux Emirats, les fans d’Arsenal espéraient avoir signé le joueur qui avait tant impressionné pendant son séjour à Chelsea.