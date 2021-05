Mikel Arteta dit qu’il est «temps de livrer» pour Arsenal le dernier jour alors que Roy Hodgson «renversé» par Selhurst Park adieu | Actualités du football

Mikel Arteta dit qu’il est «temps de livrer» pour Arsenal alors qu’ils tentent une place européenne le dernier jour alors que Roy Hodgson est «renversé» par ses adieux à Selhurst Park.

Les buts tardifs de Gabriel Martinelli et Nicolas Pepe ont assuré une victoire 3-1 pour Arsenal contre Crystal Palace, leur donnant une chance de terminer dans une place européenne.

Ils restent neuvième, à un point de Tottenham septième sur 59 points et Everton pris en sandwich au milieu. Cependant, ils ne peuvent obtenir une place en Ligue Europa que dans l’espoir de terminer dans les places de la Ligue Europa désormais hors de leur portée.

Arsenal accueillera Brighton lors de leur dernier match dimanche, et Arteta veut que son équipe fasse les choses.

Il a déclaré: « C’était un moment crucial car nous voulions entrer dans la dernière journée avec toutes les chances d’être en Europe la saison prochaine. Pour ce faire, nous savions que nous devions gagner aujourd’hui et attendre des résultats, et avec le chemin. le jeu se développait, nous manquions de temps et cela paraissait difficile, mais à la fin, nous avons trouvé un moyen de le faire.

« Vous m’avez vu sur la ligne de touche. Je suis si heureux. Quand vous êtes capable de gagner un match à la dernière minute, c’est toujours très agréable car cela montre à l’équipe à quel point elle le veut et [how much they] croyez jusqu’au dernier coup de sifflet, vraiment bien.

















2:59



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire d’Arsenal au Crystal Palace en Premier League



« Nous devons gérer cette situation [on Sunday]. Si quelqu’un nous disait en novembre ou décembre que nous pourrions être dans la position dans laquelle nous sommes pour avoir la chance lors du dernier match de nous qualifier pour l’Europe, nous aurions dit que vous êtes fou, mais nous l’avons fait. Je pense qu’avec les résultats et le nombre de points que nous avons réussi à obtenir au cours de ces mois, nous avons mérité le droit d’occuper ce poste. Il est maintenant temps de livrer le dernier jour, mais malheureusement, ce n’est pas entre nos mains. «

Hodgson humilié par la réception de Selhurst Park

















2:40



S’adressant aux supporters de Selhurst Park après son dernier match à domicile en tant que manager du Crystal Palace, Roy Hodgson a déclaré que c’était un privilège de gérer le club et remercie les fans et le personnel pour leur soutien.



Ce fut une soirée émouvante pour Roy Hodgson et Crystal Palace également, le manager annonçant son départ du club à la fin de la saison mardi.

Hodgson a reçu une garde d’honneur des deux équipes avant le coup d’envoi, avec un accueil chaleureux des fans de Crystal Palace de retour. Après le match, Hodgson et son assistant de longue date, Ray Lewington, ont reçu des souvenirs du président du club Steve Parish.

Mais Hodgson était toujours en mode manager lors de sa conférence de presse d’après-match et pense que Crystal Palace méritait un point pour sa performance.

Image:

Roy Hodgson fait ses adieux au club lors d’une cérémonie d’après-match



Il a dit: « Je suis un peu épuisé je suppose, ça a été des jours tellement fantastiques. J’ai été vraiment assez renversé par tous les mots gentils et tout ce qui s’est passé ici ce soir, et pourtant je nous ai vu perdre un match dans les quatre ou cinq dernières minutes dans lequel nous avons valu au moins un point.

« La partie football en moi le ressent toujours, mais je sais que je devrais voir la situation dans son ensemble et célébrer la réception que j’ai reçue – la garde d’honneur, je n’ai jamais vu cela auparavant, la réception des fans et ce qui est De plus, la performance que les joueurs m’ont donnée, surtout en seconde période, quand nous avons vraiment emmené le match à Arsenal et il semblait que nous étions capables de marquer contre eux.

«J’espère que lorsque la poussière retombera, j’aurai un sentiment plus heureux de ce qui s’est passé ici ce soir, mais une chose que je n’oublierai certainement jamais est l’accueil que j’ai reçu ou toutes les choses incroyablement gentilles qui ont été dites à propos de mon Je suppose que cela compte plus de 90 minutes à la fin de la journée.

« Je pensais qu’Arsenal avait bien commencé et que nous ne nous sommes pas approchés d’eux ou que nous ne les avons pas arrêtés comme nous le souhaiterions, mais nous l’avons certainement fait en seconde période. Je pensais que nous étions en contrôle pendant de longues périodes du match. la défaite réelle d’une pilule difficile à avaler.

« Je n’ai aucun regret pour la performance et je suis plein d’éloges pour les joueurs à la lumière de ce qu’ils ont dû affronter ces derniers jours. »

Dans une autre interview d’après-match, Hodgson avait décrit le football comme une drogue et, malgré son départ imminent, n’a pas exclu un retour dans le futur.

















0:48



Avant son dernier match à domicile en tant que manager du Crystal Palace, Roy Hodgson reçoit une garde d’honneur des équipes du Palace et d’Arsenal alors qu’il se rend sur le terrain.



Il a ajouté: « Je n’ai pas de médicament que j’envisage de remplacer [football] avec, mais comme je l’ai dit, je m’écarte et je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve. Mais je ne fais pas l’annonce en fanfare de ma retraite et vous ne me reverrez plus jamais près du football. Je préfère laisser des voies ouvertes, car qui sait ce que l’avenir nous réserve. Je suis assez enthousiaste et énergique pour retourner dans le football dans une certaine mesure, et c’est une question de savoir si je le veux.

«Vais-je pouvoir me sevrer de quelque chose qui me fait beaucoup de plaisir depuis 45 ans? Égoïstement, je l’ai poursuivi au prix de tout le reste, surtout de ma femme et de mes fils.

«J’espère que je vais être assez intelligent, assez sensé, assez intelligent pour trouver d’autres domaines et d’autres aspects de ma vie que je veux vraiment suivre et faire quelque chose. Mais je mentirais si je disais que ça va soyez facile pour moi d’oublier le football. «

Hodgson sur Eze: Personne ne sait ce qui s’est passé

L’amour que j’ai reçu ces derniers jours de la part de mes coéquipiers, de mon personnel, de mes fans et de mes amis a été si puissant et je ne peux pas vous dire à quel point cela compte pour moi. Ce n’est pas idéal mais je fais confiance au plan de Dieu pour ma vie. Sa volonté, pas la mienne. ❤️ pic.twitter.com/5xB53jAsQB – Ebere (@ EbereEze10) 19 mai 2021

Crystal Palace a reçu un autre coup dur avant le match alors qu’Eberechi Eze a subi une grave blessure aux Achillies qui pourrait l’exclure jusqu’à la nouvelle année.

Parlant de l’incident au sol d’entraînement, Hodgson a ajouté: « Personne ne sait [how it happened]. Il a reçu une courte passe, il a contrôlé le ballon et est allé tourner avec et la prochaine chose que nous savons, il est allongé sur le sol et dans une douleur extrême. Il a senti quelque chose dans son Achille… Cela a été confirmé par l’IRM et maintenant une opération est prévue pour lui. «

Et après?

Le dernier match de Premier League de Crystal Palace de la saison – et le dernier match de Hodgson en charge – sera un voyage à Liverpool dimanche. Arsenal accueille Brighton dans son dernier tir sur une potentielle arrivée européenne. Tous les matchs de Premier League dimanche commenceront à 16 heures.