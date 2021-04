Mikel Arteta dit que l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang est «totalement» engagé envers Arsenal même s’il a été dans et hors de l’équipe et il a minimisé les comparaisons avec la situation de Mesut Ozil.

Le capitaine du club Aubameyang a signé un nouveau contrat lucratif de trois ans l’année dernière, mais a eu du mal à se remettre en forme cette saison et a été abandonné pour le derby du nord de Londres le mois dernier après son arrivée tardive.

L’international gabonais, 31 ans, n’a marqué que neuf buts en 25 matches de Premier League cette saison, contre 22 buts la saison dernière.

Sa situation aux Emirats a été comparée à celle d’Ozil, qui a sous-performé malgré des salaires énormes avant d’être finalement exilé par Arteta.

Le patron d’Arsenal, cependant, a déclaré qu’il ne voyait pas les avantages de comparer les deux cas.

«Je suis toujours optimiste quant à l’avenir, mais une fois que vous pensez aux choses qui se passent dans le passé ou comparez différentes situations et personnalités, je ne le ferai pas», a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si Aubameyang était attaché à la cause des Gunners, Arteta, dont le côté languit au milieu de la table dans l’élite anglaise, a ajouté: «Totalement».

L’attaquant a succédé à la fin de la seconde période lors du match nul 1-1 avec le Slavia Prague lors du match aller des quarts de finale aller de la Ligue Europa jeudi, établissant le but de Nicolas Pepe.

Arteta était satisfaite de l’impact d’Aubameyang sur le banc.

« En Ligue Europa, tout le monde a contribué de différentes manières, toute l’équipe a été impliquée et le rôle d’hier pour lui (était) d’être assis sur le banc et d’avoir un impact et il a eu un impact », a déclaré l’Espagnol.

«Il a aidé Nico et aurait dû marquer un tap-in avec son pied gauche et c’est ce que les joueurs doivent faire lorsqu’ils entrent.

