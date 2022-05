Mikel Arteta dit que le duo d’Arsenal Bukayo Saka et Ben White seront évalués avant le derby du nord de Londres contre les Spurs | Nouvelles du football

Mikel Arteta a confirmé que le duo d’Arsenal, Bukayo Saka et Ben White, sera évalué avant le derby de jeudi au nord de Londres à Tottenham.

Saka a été retiré après 68 minutes de la victoire 2-1 contre Leeds le Super dimanchetandis que le défenseur White n’a pas joué pour les Gunners depuis la victoire 3-1 contre Manchester United aux Emirats le 23 avril.

Le manager d’Arsenal a suggéré lors de sa conférence de presse mercredi après-midi qu’il serait difficile de savoir si la paire figurerait dans le choc de jeudi, qui est en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 19 heures; Coup d’envoi 19h45.

Il a déclaré: “Thomas (Partey) est toujours absent, Kieran (Tierney) est absent et avec Ben, il reste un doute. Nous devons l’évaluer et voir comment il se sent, ce qui est bien mieux, et Bukayo pareil.

“C’est très difficile d’évaluer les blessures. C’est juste ce qu’ils ressentent aujourd’hui. C’est le dernier jour où nous pouvons les évaluer.”

En cas de victoire au Tottenham Hotspur Stadium, Arsenal se qualifiera pour la Ligue des champions pour la première fois depuis la saison 2016/17 – l’avant-dernière campagne d’Arsène Wenger à la tête du club. Les Spurs sont à quatre points d’Arsenal en cinquième position.

Le Français a été cité une fois comme disant que se qualifier pour la meilleure compétition de clubs d’Europe était “comme gagner un trophée” et Arteta a déclaré qu’il connaissait la gravité du jeu.

Arteta a déclaré: “J’ai entendu cette citation à plusieurs reprises de la part de nombreux managers différents et je pense qu’Arsène a été le premier à la dire car il pouvait probablement voir ce qui se passait dans cette ligue et la difficulté d’y parvenir.

“Je sens que, pour le club, ce sera extrêmement important.

“[This is] le jeu le plus excitant [as Arsenal boss]probablement, mais nous en avons eu d’autres lorsque nous avons disputé les finales contre Chelsea et Liverpool en FA Cup et Community Shield.

“Quand tu as l’opportunité d’atteindre un de tes objectifs dans la saison, tu as hâte de jouer le jeu car c’est un travail et le travail que tu as fait tout au long de la saison pour essayer de le mériter.

“Le message est clair : si nous gagnons contre eux, nous sommes en Ligue des champions la saison prochaine. Non pas qu’ils aient besoin de plus de motivation et de leur dire autre chose que ça. L’opportunité est là et nous allons jouer et foncer.” comme nous le faisons toujours parce que c’est ainsi que nous en sommes arrivés à cette position et c’est ainsi que nous allons l’aborder.”

Il a également précisé que lui et son équipe devaient être préparés mentalement pour l’affrontement, malgré le poids des attentes à leur égard.

Arteta a ajouté: “Nous essayons d’aborder chaque match émotionnellement de la meilleure façon et il y a des moments et des gens qui peuvent décrire ce qu’un jeu signifie mieux que moi, ou d’une manière différente que moi. Nous essayons toujours de trouver la bonne façon de amener les joueurs dans le bon état d’esprit pour jouer le jeu auquel ils doivent jouer ce jour-là.

“Nous savons tous à ce sujet et ce que cela signifie pour nos fans. Après cela, c’est un terrain de football avec beaucoup de bruit et une foule qui sera ravie de soutenir l’équipe et nous aurons nos fans à 100% derrière l’équipe .

“Nous savons tous où nous voulons être et dans quelles compétitions nous voulons participer. Pour ce faire, nous devons réaliser à travers la Premier League cette saison ce que nous voulons faire. Pour moi, il s’agit d’excitation et d’opportunité. Quand vous avez cela dans le football, vous devez aller et livrer et c’est l’état d’esprit que nous avons tous pour demain.”

