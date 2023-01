Mikel Arteta dénonce les décisions “scandaleuses” de ne pas accorder deux pénalités à Arsenal lors d’une rencontre enflammée avec Newcastle et Eddie Howe alors que les Gunners devaient faire match nul aux Emirats

Mikel Arteta a été indigné par les officiels après le match nul 0-0 d’Arsenal contre Newcastle alors qu’il déplorait deux décisions de pénalité “scandaleuses”.

Les Gunners ont fait match nul contre l’équipe d’Eddie Howe dans un match âprement disputé aux Emirats qui a vu l’équipe du nord de Londres lutter pour briser les Magpies.

Getty Arsenal s’est vu refuser un coup de pied après un prétendu handball et les joueurs n’étaient pas contents

Getty Arteta est resté furieux sur la ligne de touche quand Arsenal s’est vu refuser un penalty

Arsenal a fait pression pour un vainqueur mais s’est vu refuser un penalty dans le temps additionnel lorsque l’arbitre Andy Madley a rejeté les réclamations pour le handball après que le centre de Granit Xhaka ait frappé le bras de Jacob Murphy – à la grande frustration d’Arteta.

Bien qu’il ait distribué neuf cartons jaunes pendant le match, l’Espagnol a été scandalisé par la décision de ne pas accorder de penalty et a même suggéré qu’Arsenal en méritait deux.

Gabriel a semblé être abattu par Dan Burn qui a été vu en train de tirer le maillot du défenseur brésilien, mais VAR n’est pas intervenu.

S’adressant à Sky Sports, Arteta a déclaré: «[I am] Extrêmement fier de mes joueurs.

«La façon dont nous avons joué le match, la façon dont nous avons contrôlé le match et nous avons raté le dernier tiers.

“Nous avons eu tellement de situations pour mieux les finir et puis nous avons eu deux pénalités scandaleuses [that were not given].”

Arteta a ajouté: «Il ne s’agit pas de savoir lequel était le plus fort, nous avons eu deux pénalités.

Getty Ce fut une nuit frustrante pour Arsenal et pour Arteta, les choses ont certainement débordé

PL CLASH Man United 3-0 Bournemouth LIVE REACTON: Les hôtes se rapprochent de Newcastle avec une grande victoire

douloureux Ten Hag avec une mise à jour inquiétante alors que Van de Beek de Man United est expulsé après une collision

marrant Specsavers troll Everton alors que Brighton empile la misère sur Lampard avec des coups de marteau

RETOUR Martinez reçoit l’accueil du héros alors que les fans de Man United déploient une bannière controversée

non merci Man United cible Giroud après avoir débranché le prêt de 18,3 millions de livres sterling de Joao Felix

Nouveau Porro signe, Maguire et Pickford rejoignent également la reconstruction de Conte – L’équipe de Tottenham la saison prochaine







“Je ne parle pas de l’arbitre, je parle de ce que j’ai vu et c’était deux pénalités scandaleuses.”

Discutant de l’approche des Magpies, l’Espagnol a déclaré: “Newcastle voulait s’installer comme ça.

“Ce n’est pas leur façon de jouer. Ils ne se sont pas montés comme ça contre quelqu’un d’autre.

«Quand vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas perdre et nous avons gardé une feuille blanche et avons eu une très bonne performance. Maintenant, nous repartons.

Getty L’Espagnol a donné une oreille attentive au quatrième officiel et n’a pas non plus été impressionné par l’arbitre après le match.

« Je voulais gagner le match et nous l’avons fait match nul.

“Nous aurions dû mieux faire certaines choses dans le dernier tiers et nous aurions dû avoir deux pénalités pour gagner le match.”