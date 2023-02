Mikel Arteta dénonce le responsable du VAR pour son travail de « ne pas comprendre »

Mikel Arteta a accusé l’arbitre Lee Mason de “ne pas comprendre” son travail en tant qu’officiel du VAR et a déclaré qu’Arsenal avait “une énorme colère” face à l’erreur qui a influencé le match nul 1-1 de samedi contre Brentford.

La tête d’Ivan Toney à la 74e minute a valu à Brentford un point à l’Emirates Stadium malgré le fait que Christian Norgaard ait aidé le but depuis une position de hors-jeu – une erreur du corps des arbitres Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) qualifiée par la suite d ‘”erreur humaine”.

PGMOL a présenté ses excuses à Arsenal tandis que Mason a été démis de ses fonctions de VAR pour les matchs de Premier League de ce week-end, mais Arteta a néanmoins déploré la décision qui a permis à Manchester City de réduire son avance au sommet à seulement trois points avant la rencontre de mercredi entre les deux meilleures équipes.

“Nous avons terminé le jeu après avoir analysé toutes les preuves que nous avons eues avec les images avec une énorme colère et déception parce que ce n’était pas une erreur humaine, c’était un gros ne pas concevoir et comprendre votre travail et ce n’est pas acceptable, je’ Je suis désolé”, a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse mardi.

“Cela coûte à Arsenal deux points qui ne seront pas restaurés. Nous allons devoir trouver ces deux points quelque part dans la ligue.

“En même temps, nous apprécions les excuses et les explications et nous avons reçu beaucoup de sympathie de la part de collègues de l’industrie et du football qui disent que nous ne pouvons pas jouer au jeu avec l’intégrité comme nous le faisons. C’est tout. Nous devons passer à autre chose .

Mikel Arteta a exprimé sa frustration envers les officiels après le match nul 1-1 d’Arsenal contre Brentford. John Walton/PA Images via Getty Images

“Cela a certainement rendu les joueurs, le staff et nos fans plus forts et leur a donné plus envie de franchir cet obstacle qu’ils nous ont imposé. Nous sommes donc prêts pour cela.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait de l’explication du PGMOL, Arteta a ajouté: “Je ne serai satisfait que s’ils nous rendent les deux points, ce qui ne sera pas le cas.

“J’apprécie et je pense qu’ils étaient des excuses et des explications vraiment sincères, ouvertes et authentiques, ce qui est vraiment bien.

“Mais cela ne prend pas en compte le fait que nous avons deux points de moins que nous devrions avoir sur la table. Quand je vois la réaction par exemple de Howard Webb, du PGMOL, de la Premier League et à quel point c’était authentique. Cela colère.

“Ils veulent faire de leur mieux et ils comprennent tout ce qui est en jeu. Je pense qu’à la fin, cela aidera et j’espère que nous pourrons l’utiliser pour améliorer le jeu et avoir plus d’intégrité, de meilleurs professionnels et vraiment prêter attention aux détails qui comptent parce qu’en fin de compte, cela a un impact significatif sur les résultats.”

Arteta a déclaré qu’il voulait cibler un responsable pour la critique, bien que Mason ait également été démis de ses fonctions plus tôt dans la saison pour avoir refusé à tort un but pour Newcastle United contre Crystal Palace en septembre.

“Ce n’est pas à moi de juger des punitions”, a déclaré Arteta. “Il ne s’agit pas que quelqu’un fasse une erreur et ensuite crucifions-le.

“Il s’agit d’essayer de faire de notre mieux ensemble pour avoir un sport plus juste et rendre les décisions plus claires et meilleures. J’espère que cela aidera à cause de ce qui s’est passé le week-end dernier.”