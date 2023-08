Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a défendu l’attaquant Kai Havertz après une autre performance décevante pour l’Allemand et a déclaré que les Gunners « auraient dû en marquer sept » lors du match nul 2-2 de samedi à Fulham.

Havertz a été critiqué par les fans après son départ de Chelsea et trois matchs après le début de sa carrière à Arsenal, on ne sait toujours pas comment il s’intègre dans l’équipe.

Le joueur de 24 ans n’a pas encore marqué de but ni de passe décisive avec son nouveau club et a été remplacé par Fabio Vieira après 56 minutes samedi, mais Arteta est sûr qu’il s’en sortira bien.

« J’ai vu une action quand il a joué à l’envers et il aurait pu se retourner », a déclaré Arteta aux journalistes après le match nul 2-2 à Craven Cottage.

« C’est davantage, je pense, les exigences de tout le monde de jouer vers l’avant et d’avoir un impact sur le match dans le dernier tiers parce que nous avions l’urgence de gagner. »

Et lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Havertz gagnerait les fans, il a répondu : « Oui, je pense que oui. Je pense qu’il a déjà fait de très bonnes choses.

« Aujourd’hui, c’était dur à certains moments. Il est entré dans de bonnes zones et le ballon n’est pas arrivé. Dans beaucoup de situations, il aurait déjà dû marquer beaucoup de buts cette saison. C’est ce qui manque ici. »

Arteta a été frustré alors qu’Arsenal a concédé tardivement et a dû se contenter d’un point, malgré sa domination du match.

« Dès le début, nous avons concédé un but incroyable », a-t-il déclaré dans Match of the Day. « Vous vous rendez la vie vraiment difficile. Mais l’équipe a très bien réagi. Nous avons dominé le match et créé d’innombrables occasions et aurions dû marquer cinq, six, sept buts facilement.

« Et quand on a fait le plus difficile, c’est-à-dire reprendre l’avantage face à une équipe bien organisée, il faut défendre sa surface d’un coin. C’est la seule chance qu’ils ont et tu es puni.

« Et pourtant, vous obtenez encore deux occasions et vous ne marquez pas. C’est l’histoire du jeu. Avec tout ce que nous avons fait pour mériter de gagner le match confortablement, nous nous retrouvons avec un point. Nous devons montrer un autre niveau de jeu. » engagement et désir et ‘sur mon cadavre’. Avec 10 hommes, vous ne pouvez pas encaisser de but.

