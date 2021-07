Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que l’ailier Bukayo Saka est un « personnage fort » et a soutenu l’adolescent pour surmonter les abus racistes qui lui ont été adressés sur les réseaux sociaux après son échec lors de la défaite en fusillade de l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Le joueur de 19 ans a raté le dernier tir au but de l’Angleterre après que Marcus Rashford, 23 ans, et Jadon Sancho, 21 ans, n’aient également pas réussi à se convertir lors de la fusillade, tous trois ayant par la suite été victimes d’abus racistes en ligne.

Les commentaires ont déclenché une enquête policière et ont suscité une condamnation généralisée.

Arteta a déclaré à Sky Sports qu’il avait parlé à Saka et qu’il était sûr qu’il irait bien.

« C’est un personnage tellement fort », a ajouté Arteta. « Il a reçu beaucoup d’amour et de soutien du football mondial, non seulement avec Arsenal mais l’équipe nationale et les fans anglais parce qu’il ne mérite rien de tel [what] il est passé par là. »

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a tenu mardi une réunion avec des sociétés de médias sociaux pour leur demander de faire plus dans la lutte contre les abus en ligne.

« J’espère que les lois deviendront plus strictes. Je pense que nous allons tous essayer d’en faire des arguments solides », a déclaré Arteta. « J’espère que cela peut avoir un grand impact parce que c’est le moment de corriger cela. »

Mikel Arteta d’Arsenal est convaincu que Bukayo Saka va rebondir. Photo de Michael Steele/Getty Images

Une fresque de Rashford à Manchester a été restaurée après avoir été vandalisée dimanche après la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020.

La peinture murale, un projet d’art de rue communautaire basé sur une photographie de Daniel Cheetham et peinte par l’artiste de rue Akse, a été réalisée en l’honneur de Rashford à Withington, Manchester, et se lit comme suit : « Soyez fier de savoir que votre lutte jouera le plus grand rôle dans votre objectif. »

Après son vandalisme, les fans ont couvert les graffitis offensants de messages de soutien et d’admiration pour Rashford.

Le joueur de 23 ans a déclaré qu’il était « au bord des larmes » après que les fans aient laissé des commentaires bienveillants.

« Les communautés qui m’ont entouré de leurs bras continuent de me soutenir », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Il a également tweeté des images de notes manuscrites positives qu’il a reçues.

« Je peux recevoir des critiques de ma performance toute la journée… mais je ne m’excuserai jamais pour qui je suis et d’où je viens. »