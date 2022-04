Mikel Arteta d’Arsenal s’inquiète de la gestion du club si peu de temps après Arsène Wenger

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’il avait des réserves quant à la prise de poste si peu de temps après le départ de l’ancien entraîneur Arsene Wenger.

Wenger a quitté le club en 2018 après près de 22 ans à la tête, remportant initialement deux doubles de championnat et de coupe et terminant une saison victorieuse du titre de Premier League sans défaite avant que les luttes des derniers jours ne voient l’Arsenal stagner et finalement tomber des quatre premiers.

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Arteta était fortement lié au travail après la sortie de Wenger avant qu’Arsenal ne prenne la décision tardive de nommer Unai Emery. Mais le joueur de 40 ans a déclaré que l’héritage de Wenger l’avait encore fait réfléchir à deux fois avant d’accepter le rôle en décembre 2019.

« Ça faisait [cross my mind before taking the job]mais c’était infime en comparaison de l’excitation et de l’opportunité que j’ai vues de rejoindre ce club et d’essayer de faire ce que nous voulions tous faire, c’est-à-dire le ramener là où Arsène l’a emmené au plus haut niveau et évidemment ce désir était bien plus important que les soucis d’échec », a déclaré Arteta.

« C’est pas passé loin [in 2018], mais les choses arrivent pour une raison et c’était probablement trop tôt. Il y a des gens qui ont pris les décisions et ils ont pris une décision différente.

« Pour moi, refuser ce club est extrêmement difficile et quand vous le voyez de près, il se passe quelque chose là-bas que vous voulez juste faire.

« Mais, encore une fois, ils ont signé un autre entraîneur exceptionnel [Emery] cela montre à nouveau à Villarreal à quel point il était bon, mais parfois ce n’est pas une question de capacité d’une personne, c’est la capacité du contexte que vous avez montré ou de l’équipe à laquelle cela correspond, si c’est le bon moment ou pas le bon moment, parfois ce n’est pas une question de capacité, c’est une question de timing. »

Arsenal affrontera Manchester United à l’Emirates Stadium samedi – l’équipe d’Arteta occupe la cinquième place, trois points devant United avec un match en main – à la fin d’une semaine au cours de laquelle l’entraîneur de l’Ajax Erik ten Hag a été nommé Old Trafford nouveau manager du club, devenant le sixième homme à occuper le siège depuis que Sir Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013.

Arteta n’a offert aucun conseil à Ten Hag mais a réfléchi aux modifications sismiques qu’Arsenal a apportées depuis que Wenger et Emery ont quitté les Gunners.

« Normalement, lorsque vous devez apporter autant de changements, de nombreuses décisions qui sont difficiles et qui sont restées là pendant un certain temps, il est assez difficile pour un manager de continuer à moins que vous ne réussissiez extrêmement bien, mais nous l’avons fait ensemble », a déclaré Arteta. .

« Ce n’est pas une décision que j’ai prise moi-même, c’est une décision que nous avons bien réfléchie à la direction et à l’ambition que nous avons décidé de mettre en œuvre au club.

« Nous savions qu’il y avait des risques, mais c’était à notre avis la meilleure façon d’avancer le plus vite possible et de la manière la plus efficace. Ensuite, vous avez besoin d’un soutien et j’ai une excellente connexion avec [technical director] Edu, avec le conseil d’administration, avec la propriété et cette relation est vitale.

« Surtout à ce stade de notre projet car sans cela, nous n’avons pas pour le moment cinq joueurs de classe mondiale que tous les problèmes que nous avons au club vont les cacher chaque semaine car ils vont marquer des tours du chapeau ici. , nous n’avons pas cela.

« Donc, ce que nous devons faire, c’est amener des gens exceptionnels qui sont si connectés avec une direction et une ambition très claires sur ce que nous voulons faire en tant que club. Et aussi nos gens qui croient en ce que nous voulons faire, bien sûr. »