Mikel Arteta d’Arsenal frustré après que Douglas Luiz n’ait pas signé le jour de la date limite

Mikel Arteta a déclaré qu’il était frustré par l’échec d’Arsenal à signer un milieu de terrain le jour de la date limite après avoir confirmé que Mohamed Elneny serait absent pendant plusieurs mois en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Arsenal avait rejeté trois offres pour Douglas Luiz d’Aston Villa jeudi – dont la dernière valait 25 millions de livres sterling – alors qu’ils tentaient de renforcer leurs options de milieu de terrain à la suite des revers d’Elneny et Thomas Partey.

Elneny a vu au moins deux spécialistes pour examiner l’étendue du problème, bien qu’il y ait eu de meilleures nouvelles sur Partey, qui souffre d’une blessure à la cuisse.

“Avec Mo, c’est probablement un peu plus facile [to give a timeframe] et nous parlons de mois”, a déclaré Arteta lors d’une conférence de presse vendredi.

“Avec Thomas, on parle de semaines ou même de moins que ça, j’espère.” Interrogé sur sa déception d’avoir raté Luiz, Arteta a poursuivi: “Écoutez, nous avions encore beaucoup de choses à faire dans l’équipe. Vous voyez le nombre de départs par rapport aux joueurs que nous avons recrutés.

“Le club a fait un travail phénoménal et a tout mis sur la table pour essayer d’amener les joueurs et les profils que nous voulions. Nous avons fait affaire assez tôt mais malheureusement dans les 72 dernières heures, Thomas s’est blessé au même endroit qu’il s’est blessé la dernière fois. temps, puis Mo a une blessure à long terme et nous avons dû réagir sur le marché.

Mikel Arteta fait face à une crise de blessures au milieu de terrain avant son voyage à Manchester United. Photo de David Rogers/Getty Images

“Nous avons essayé mais en fin de compte, nous devons amener le joueur que nous pensons être le bon joueur pour l’équipe et aussi pour le club et nous n’avons pas réussi à le faire.”

Villa était catégorique sur le fait qu’il ne laisserait pas partir Luiz, qui est devenu une cible d’Arsenal après que le club ait parcouru le marché avec Danilo à Palmeiras, l’un des nombreux joueurs à l’étude.

Arteta a suggéré que le club était déterminé à ne pas payer trop cher ou à ne pas paniquer tard dans la fenêtre après des erreurs passées.

“Nous avons nos limites”, a-t-il déclaré. “Le temps était une grande limitation avec ce qui s’est passé au cours des 72 dernières heures dans notre milieu de terrain et nous avons essayé d’agir mais nous n’avons pas trouvé le bon joueur.

“Nous avons beaucoup appris de cela et les joueurs que nous devons sortir, nous n’avons qu’à amener les meilleurs talents, des personnes de qualité supérieure à travers cette porte et être très disciplinés. Dans ces moments-là, vous pouvez faire d’énormes erreurs qui peuvent coûter cher au club et l’équipe beaucoup, pas dans un avenir proche mais peut-être un peu en avance et nous voulons éviter cela autant que possible.

“[We need to] croire davantage dans les joueurs que nous avons, s’occuper de la. mieux, donnez-leur confiance qu’ils ont la capacité de le faire et c’est ce que nous ferons.”

Martin Odegaard (frapper) et Aaron Ramsdale (cuisse) doutent de leur forme physique pour le voyage de dimanche à Manchester United tandis qu’Oleksandr Zinchenko a raté les deux derniers matches d’Arsenal en raison d’un problème au genou.