Mikel Arteta d’Arsenal – Certaines personnes à l’intérieur du club ont tenté de blesser l’équipe

Mikel Arteta a déclaré qu’il y avait des divisions internes qui ont sapé la saison d’Arsenal et a ajouté que « certaines personnes à l’intérieur » du club avaient tenté de « blesser » l’équipe.

Arsenal pourrait encore se qualifier pour la première Ligue de conférence européenne de l’année prochaine s’il battait Brighton lors de son dernier match de Premier League dimanche et que d’autres résultats se concrétisaient.

Cela donnerait une fin positive à une campagne difficile au cours de laquelle Arteta a déclaré qu’il cherchait une taupe qui fuit des informations négatives du club.

Trois joueurs marginaux ont par la suite accepté des résiliations de contrat en janvier – Mesut Ozil, Sokratis Papastathopoulos et Shkodran Mustafi – avec Sead Kolasinac parmi d’autres en prêt.

Lorsqu’on lui a demandé quelle était la meilleure chose à propos de cette saison lors d’une conférence de presse vendredi, Arteta a répondu: « La meilleure chose a été de garder une équipe, un personnel, des employés et tout le monde ensemble. Dans ces circonstances, quand vous ne gagnez pas et quand il y a tellement de gens, certains à l’intérieur et d’autres à l’extérieur, qui essaient de faire du mal.

Arsenal pourrait encore se qualifier pour le football européen la saison prochaine. Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

«Et pour les garder ensemble, bloquer cela et être si forts, je pense que c’est un exploit. Comme d’habitude, quand cela se produit, cela se fissure et tout tombe et ce n’est pas le cas.

Poussé à savoir si les « gens à l’intérieur » étaient toujours au club, Arteta a répondu: « Non. »

On s’attend à ce qu’Arsenal vende plusieurs joueurs de la première équipe cet été, tandis que les propriétaires Kroenke Sports Enterprises ont promis d’investir des fonds pour aider à reconstruire l’équipe.

Arteta souhaite que les activités estivales du club soient menées rapidement, mais il a mis en doute cette possibilité, notamment en raison du championnat d’Europe qui débutera le 11 juin.

« Ce serait idéal pour tout faire le plus tôt possible et avoir tous les joueurs qui savent qu’ils continueront ici le premier jour de la pré-saison, mais cela n’arrivera pas », a-t-il déclaré.

« Nous avons les Euros et tout va être retardé. Il y a beaucoup de choses à faire qui prendront du temps. Mais nous savons à quel point ce sera essentiel et ce que nous ne voulons pas, c’est ce qui s’est passé l’année dernière. »